Costanzo: “Ucraina? Non sono tranquillo. Perché Putin non si ferma”

La guerra tra Russia e Ucraina preoccupa tutti, anche Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha parlato della questione sul settimanale Nuovo Tv, dove da anni cura una rubrica, chiarendo di essere piuttosto in apprensione per quello che potrebbe succedere in Europa e per le gravi conseguenze che potrebbero colpire l’Italia.

“Non dormo sonni tranquilli. Penso che questa vicenda possa sfuggire di mano e prendere una piega terribile per tutti noi”, ha confidato il giornalista e conduttore. Maurizio Costanzo ha poi provato a spiegare perché, secondo lui, Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di fermarsi:

“Aver intrapreso la via della guerra, rivelatasi molto più difficile del previsto, lo costringe a non poter perdere la faccia, dal suo punto di vista. Il che accadrebbe se facesse dietrofront. Ecco perché le sanzioni non lo fermano. Ed ecco perché il rischio nucleare non è remoto. Uno come lui è disposto a tutto”

Infine la speranza di Maurizio Costanzo:

“Speriamo che ci si fermi molto prima e che si eviti un conflitto dagli esiti devastanti”

Da settimane si parla infatti di una ipotetica Terza Guerra Mondiale: un’eventualità che Volodymyr Zelensky, il Presidente dell’Ucraina, non ha escluso tanto da invitare gli altri Paesi europei e gli Stati Uniti a non lasciarlo solo in questa battaglia.

Albano ripudita Putin

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina anche Albano Carrisi – che ha conosciuto personalmente Vladimir Putin – ha deciso di ripudiare il leader del Cremlino, ritenendo inaccettabile e ignobile quello che ha fatto nelle ultime settimane. Il cantante di Cellino San Marco ha cancellato tutti i concerti previsti a Mosca e Pietroburgo nel 2022. Il 76enne ex marito di Romina Power non ha alcuna intenzione di cantare in un momento in cui altrove si muore o si scappa dalla guerra.

In passato l’artista pugliese, che insieme all’ex moglie è molto amato in Russia, non ha nascosto di provare stima e ammirazione nei confronti di Putin. Una volta ha addirittura dichiarato che all’Italia serviva un capo come quello di Mosca. Opinione cambiata nettamente dopo lo scoppio della guerra, che ha scosso il mondo intero e le cui conseguenze sono ancora poco chiare.

Tra l’altro Albano è legato all’Ucraina da motivi personali: la cognata Kateryna è nata e cresciuta a Kiev. La donna, arrivata in Italia diverso tempo fa, è sposata con Luca, fratello di Loredana Lecciso. La coppia ha un bambino di nove anni, Marco, e vive a Pavia. Qui di recente è arrivata la madre di Kateryna, che è riuscita a lasciare il suo Paese natale prima dello scoppio del conflitto.