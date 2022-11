Costanzo sul caso Remigi: appello a ‘gamba tesa’ a Serena Bortone

Maurizio Costanzo conduce su R101 con Carlotta Quadri il programma “Facciamo finta che”. Oggi ha avuto come ospite Laura Freddi. Il giornalista è tornato a parlare del caso Memo Remigi. Da quest’anno la Freddi fa parte del cast del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e proprio nel salotto di Rai Uno il cantante ha toccato il sedere a Jessica Morlacchi in diretta. Questa scena poi ripresa da Striscia la Notizia ha fatto scoppiare il caso e il licenziamento di Remigi.

Il marito di Maria De Filippi, senza peli sulla lingua e con la schiettezza che lo contraddistingue, ha detto la sua tirando in ballo la collega Bortone e lanciandole un appello in ‘gamba tesa’:

“Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’ e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa”.

A questo punto ha chiesto alla sua ospite come stesse Remigi, ma l’ex velina di Striscia la Notizia ha dribblato la domanda spiegando di aver conosciuto da poco il cantante e di non sapere di preciso che cosa gli sia capitato dopo la cacciata dalla Rai. La Freddi ha sottolineato che nutre la speranza che tra Jessica e Memo possa esserci un chiarimento perché “sono un po’ dispiaciuti da entrambe le parti”

La showgirl, quando le è stato domandato un parere su Seren Bortone circa il caso Remigi, ha dichiarato che la decisione del licenziamento è stata presa dalla Rai e che la giornalista è una donna “molto intelligente e saprà sicuramente come muoversi in questa situazione”.

Le reazioni di Memo Remigi e Jessica Morlacchi dopo la sospensione del cantante

Era il 21 ottobre quando Memo Remigi fu sospeso dal programma “Oggi è un altro giorno” per aver palpeggiato in diretta la collega Jessica Morlacchi. Il cantante dopo qualche giorno raccontò di sentirsi moralmente giù. La sua intenzione non era quella di “molestare” la Morlacchi, riteneva semplicemente un gesto affettuoso quel buffetto.

Nelle sue prime dichiarazioni fece sapere di pensare ad un’azione legale contro la Rai per la decisione presa nei suoi confronti: “Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto. Ho dato mandato all’Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista. Il provvedimento, con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica, mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse”.

Anche l’ex cantante dei “Gazosa” ha rilasciato diverse dichiarazioni su quanto accaduto, dicendosi profondamente dispiaciuta perché aveva un buon rapporto con Remigi. Per questo non è riuscita a capire cosa gli sia passato per la mente per compiere un gesto del genere.

Anche lei ha dovuto subire una forte pressione mediatica: in molti, inspiegabilmente, sui social se la sono presa con lei per l’allontanamento di Remigi dal talk. Jessica ha tenuto a precisare che in quella decisione lei non ha avuto voce in capitolo: