Costanzo: c’è un programma di Maria De Filippi che NON guarda mai

Il programma di Maria De Filippi che Maurizio Costanzo non guarda mai

Maurizio Costanzo è un grande fan della moglie Maria De Filippi. Del resto è stato lo stesso giornalista a lanciare la conduttrice sul piccolo schermo negli anni Novanta. Costanzo, al di là dei numerosi impegni di lavoro, segue quasi tutti i programmi della De Filippi che vanno in onda su Canale 5. Quasi perché c’è uno che Maurizio non guarda quotidianamente. Si tratta di Uomini e Donne, che viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 16. Il presentatore, come ammesso al programma radiofonico Un giorno da pecora, non riesce a seguire le avventure di tronisti e corteggiatori perché a quell’ora è indaffarato con i suoi impegni.

Le parole di Maurizio Costanzo su Uomini e Donne

“Non seguo Uomini e Donne perché a quell’ora ho da lavorare. Ma fui io ad insistere per fare Uomini e Donne Over, pensai che per i non più giovani poteva essere una bella iniezione di vita”, ha confidato Maurizio Costanzo a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Al contrario Costanzo non si perde una puntata di Amici, C’è posta per te, Tu si que vales. A proposito del talent show Maurizio ha puntualizzato: “Amici lo vedo perché poi vengo interrogato la mattina successiva. Mi piace, lo vedo tutto”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: un grande amore

Nonostante gli anni che passano, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si amano sempre più. Il giornalista ha sottolineato che grazie alla quarta moglie ha capito il vero valore del matrimonio, dell’amicizia e del rispetto. Maurizio e Maria si sono sposati nel 1995 e il prossimo anno festeggeranno le nozze d’argento.