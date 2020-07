Costanzo, calo ascolti S’è fatta notte: “Mi sto interrogando sul mio futuro”

Ieri sera si è conclusa una nuova stagione di S’è fatta notte, il programma di Maurizio Costanzo su Rai Uno. Il talk show è andato in onda nella terza serata del lunedì, ma le ultime puntate hanno registrato degli ascolti più bassi rispetto alle prime. La media stagionale si aggira attorno all’8%, ma l’ultima puntata ha registrato invece il 5,66% di share, il dato più basso della stagione. La penultima ha ottenuto all’incirca la stessa percentuale. Proprio per questo motivo, Tv Blog ha deciso di contattare Costanzo per avere un suo commento. Ebbene, pare che il conduttore si sia fatto un’idea ben precisa sul motivo di questo calo degli ascolti. Lui comunque ha detto di essere molto soddisfatto di questo talk notturno, gli piace lavorare a S’è fatta notte, “nonostante alcune situazioni” ha aggiunto. A quali situazioni si sarà riferito? La risposta è arrivata subito dopo.

Maurizio Costanzo commenta il calo di ascolti di S’è fatta notte: le parole del conduttore

Maurizio Costanzo ha spiegato che in televisione vige la legge del traino e che ha ancora una certa importanza. Da queste sue parole possiamo dedurre quindi che secondo lui gli ascolti più bassi sono arrivati quando S’è fatta notte è stata trainata dal programma di Monica Maggioni, 7 storie. Una deduzione confermata dallo stesso Costanzo: “Guarda caso nelle ultime tre puntate ho avuto gli ascolti più bassi. In precedenza sono arrivato anche al 10% di share”. Non ha voluto dare esplicitamente la colpa a questo o a quello, ma ha parlato di numeri bassi coincisi con quel programma. In ogni caso non è sembrato un attacco personale alla Maggioni oppure al programma da lei condotto, visto che Costanzo ha chiarito che a lui è pure piaciuto. Forse si aspetta però che il suo S’è fatta notte venga preceduto da programmi diversi. E questo si evince anche dalle sue successive dichiarazioni.

Costanzo, nuova edizione di S’è fatta notte? “Mi sto interrogando sul futuro”

Dopo aver parlato degli ascolti e di traini infatti Costanzo ha voluto fare un omaggio spontaneo: “Voglio dire viva Fabio Fazio e viva Franco Di Mare”. Questi due conduttori erano al timone di altri due programmi che hanno fatto da traino a S’è fatta notte. Insomma, Costanzo si è tolto un bel sassolino dalla scarpa! E sulla possibilità di vedere una nuova stagione di S’è fatta notte ha detto: “Mi sto interrogando sul mio futuro”. Forse deciderà in base al programma che farà da traino?