Maurizio Costanzo è tornato a parlare del Grande Fratello Vip nella sua rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Il marito di Maria De Filippi, senza troppi peli sulla lingua, ha bacchettato Alfonso Signorini e le sue scelte in merito al caso Marco Bellavia, che tanto ha fatto discutere in queste settimane.

Tutto è partito da una lettera di una telespettatrice, che ha definito vergognoso il trattamento riservato a Giovanni Ciacci. Il costumista ha pronunciato frasi gravissime, da vero e proprio bullo, nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Nonostante questo non è stato squalificato, è stato mandato al televoto flash, è stato eliminato dal pubblico e ora è tranquillamente in studio a dare la propria opinione su tutto quello che accade nella Casa più spiata d’Italia. Una scelta inaccettabile per la lettrice ma pure per Maurizio Costanzo.

Chiaro il pensiero del noto giornalista, conduttore e scrittore:

“Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5”

Una scelta simile è stata fatta con Ginevra Lamborghini, definita da più di qualcuno la protetta di questa edizione della trasmissione. L’ereditiera è stata squalificata ma continua ad essere ospite in studio. Nelle passate edizioni a nessun squalificato è stata data questa occasione, tanto che Salvo Veneziano e Stefano Bettarini si sono scagliati contro Alfonso Signorini sui social network.

Il pizzaiolo, grande protagonista della prima storica edizione Nip del reality show, era stato squalificato per delle frasi ignobili sull’influencer Elisa De Panicis mentre l’ex calciatore per una bestemmia. Ad entrambi non è stata data la possibilità di mettere più piede nello studio del Grande Fratello Vip. Bettarini è stato addirittura escluso dall’azienda, così come Alda D’Eusanio per i suoi commenti sulla vita privata di Laura Pausini.

Dal canto suo Alfonso Signorini si è detto mortificato e provato per quanto accaduto a Marco Bellavia al GF Vip. Il direttore di Chi non ha esitato a definirla una delle peggiori pagine della televisione italiana. Lo stesso è successo di recente con Elenoire Ferruzzi, che ha accusato Nikita Pelizon di portare iella e ha sputato al passaggio della modella.