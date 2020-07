Costanza Caracciolo all’Isola dei Famosi? Retroscena e perplessità, gossip

Costanza Caracciolo, ex velina del tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune indiscrezioni che la riguardano. Sulle pagine del settimanale ‘Oggi’ nella rubrica ‘Ah, saperlo’ di Alberto Dandolo si legge che la moglie del celebre calciatore Bobo Vieri sarebbe stata contatta dalla produzione del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi‘. Il popolare format targato Mediaset punterebbe quindi sull’ex velina in merito al cast dell’edizione 2021, che sarà condotta da Ilary Blasi. Stando alle indiscrezioni riportate da ‘Oggi’, la Caracciolo avrebbe al momento molti dubbi e perplessità. Non è difficile immaginare che per lei sarebbe molto complicato lasciare Bobo e le due figlie piccole per volare in Honduras. L’ex velina ha partorito la seconda figlia, Isabel, lo scorso marzo, in un momento molto difficile per l’Italia, colpita dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Vieri e Costanza erano già genitori della piccola Stella.

Costanza Caracciolo e la festa di compleanno per Bobo

Negli ultimi giorni la showgirl si è dedicata all’organizzazione della festa di compleanno a sorpresa per Bobo Vieri (che ha compiuto 47 anni il 12 luglio scorso). Come ha confessato in alcune Instagram Stories, l’idea iniziale di Costanza era quella di fare una raccolta dei video degli amici più cari del compagno che abitano in ogni parte del mondo. Poi ha cambiato idea e, con la complicità degli amici della coppia, ha organizzato una splendida festa in stile hawaiano, con tanto di barbecue. Vieri non ha sospettato nulla fino alla fine. Costanza e gli amici sono stati quindi molto bravi a non lasciarsi sfuggire nulla, prendendolo anche un po’ in giro. Alcuni momenti dell’evento sono stati immortalati in alcuni scatti e pubblicati sui profili social della coppia.

Vacanze al mare ed il fuori programma

La love story tra Vieri e la Caracciolo dura ormai da anni ed il loro amore procede a gonfie vele. I due sono stati recentemente pizzicati dall’occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale ‘Nuovo’ al mare in Versilia. Bobo e Costanza appaiono genitori premurosi. Per la showgirl però un piccolo fuori programma. Mentre camminava mano manina con Stella, di 1 anno e mezzo, ha avuto un piccolo incidente con il pezzo di sopra del bikini. Momento piccante che è stato immortalato dai paparazzi.