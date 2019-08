Costanza Caracciolo, ‘frenata’ social: il motivo dell’assenza

Costanza Caracciolo, ‘frenata social’: la moglie di Vieri spiega il motivo

“Bye bye summer”, scrive Costanza Caracciolo sui social, dando l’arrivederci alla stagione estiva. Le spiagge e i tramonti che si spengono tra cielo e mare sono già stati archiviati dalla compagna di Bobo Vieri, che ha fatto sapere dai suoi profili social di essere rientrata a Milano e di aver ripreso la solita routine. A proposito di social, l’ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato ai suoi seguaci il motivo della sua scarsa presenza sulle piattaforme web negli ultimi giorni.

La moglie di Bobo Vieri: “Volevo sentirmi libera”

“Questa settimana sono stata un po’ ferma semplicemente perché volevo rallentare un attimo dal dover pubblicare per forza qualcosa e volevo sentirmi libera di poterlo o non poterlo fare” ha scritto nel suo ultimo post la Caracciolo, motivando la sua poca presenza su Instagram nei tempi recenti. “Detto ciò – ha proseguito – sono tornata a Milano, si ricomincia con la solita routine e non vedo l’ora di poter ricominciare a mettermi in gioco, fare esperienze nuove, poterle condividere e confrontarmi con voi!”. Sotto al suo messaggio si sono fatti vivi in molti, entusiasti di poter tornare a interagire con la loro beniamina.

L’ex velina svela perché non mostra Stella sui social: “Cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”

Sempre a proposito di fan e social, circa una settimana fa l’ex velina di Striscia la Notizia ha aperto alle ormai celebri domande nelle Stories e a chi le ha chiesto perché non mostri mai il viso della piccolo Stella – la figlia avuta dal marito Bobo Vieri, la quale da poco ha tagliato il traguardo dei 9 mesi -, ha spiegato: “Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”. Insomma, dalle sue parole si evince che Costanza sia si molta attiva sui social e che sia anche entusiasta delle piattaforme web per certi versi. Dall’altra parte, calma e gesso: forse è meglio non mettervi sopra proprio tutto tutto.