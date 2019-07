Costantino Vitagliano tenero papà: la dedica speciale alla figlia Ayla

Costantino Vitagliano, un tenero papà. La dedica alla figlia Ayla commuove i social

Costantino Vitagliano commuove sui social, pubblicando una foto con la piccola Ayla, la figlia avuta dall’ex compagna Elisa. Se tra i due la storia è finita, per l’ex storico tronista di Uomini e Donne continua l’amore per la figlia, nata nel 2015. Un rapporto speciale quello che lega papà e figlia, e come si può evincere dalle parole scritte dal bel Costantino su Instagram, Ayla è il suo unico amore. Di fidanzate, Vitagliano ne ha avute tante (ha anche ammesso di esser stato con donne sposate) e la sua vita privata è sempre stata sotto alla lente di ingrandimento, ma la tenerezza che viene fuori dalla foto in questione forse era nota ai pochi cari che tutti i giorni contornano la sua vita e quella di Ayla.

Costantino Vitagliano: la dolce dedica ad Ayla

“Non c’è alcun fiore, in nessun giardino del mondo, bello come una bambina seduta sulle ginocchia del padre“, scrive Costantino Vitagliano su Instagram, una bellissima dedica quella che l’ex tronista ha voluto fare alla figlia. Nella foto, il viso della piccola è oscurato, per tenere Ayla fuori dai social. Ma questo non ha fermato Vitagliano a lasciarsi andare a dolci parole. Forse è una parte inedita del modello, lo vediamo sempre molto duro ma il cuore tenero di un padre viene fuori anche dagli animi più forti.

Costantino Vitagliano: chi è la mamma di Ayla

Elisa Mariani, questo il nome della ex compagna di Costantino Vitagliano che gli ha dato il dono più grande: quello di diventare papà di Ayla. E dopo la nascita della bambina, l’ex tronista aveva comunicato a Verissimo che la storia con Elisa era finita. “Le cose andavamo già male da fidanzati, poi è arrivata la bambina ed eravamo al settimo cielo. Dopo il parto, però, non siamo mai riusciti a creare una famiglia“, aveva dichiarato nel 2016 nello studio di Silvia Toffanin.