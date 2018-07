Costantino Vitagliano parla della madre: “Vorrei che potesse guarire”

Costantino Vitagliano: “Vorrei che mia madre potesse guarire”

Costantino Vitagliano, diventato famoso per aver partecipato a Uomini e donne nelle vesti di tronista, ha risposto a cinque domande, intervistato per Uomini e donne magazine. Gli è stato chiesto se ha un sogno personale non ancora realizzato e lui ha risposto parlando della madre. L’ex tronista, infatti, sta vivendo una situazione molto difficile e complicata dal punto di vista personale. L’unico desiderio che ha in questo momento è che sua madre possa guarire. Il suo sogno più grande è quello di sapere che sua madre possa veder crescere la nipote. Vitagliano, infatti, ha una figlia, di nome Ayla, nata nel 2015 dalla relazione con Elisa Mariani. Inoltre, sono state fatte altre domande al ragazzo che ha risposto senza esitazioni.

Costantino Vitagliano: il sogno professionale e la dote che vorrebbe

“Il mio più grande sogno professionale è quello di poter presentare una trasmissione tutta mia” ha confessato l’ex tronista nell’intervista al magazine di Uomini e donne. Nonostante il compagno della Mariani abbia avuto la possibilità di realizzare molti progetti e ottenere grandi soddisfazioni, questo è un sogno nel cassetto che non ha ancora realizzato. Comunque si ritiene un ragazzo molto fortunato dal punto di vista professionale. La dote che vorrebbe avere, invece, è la pazienza. Si tratta di una dote che non è mai riuscito ad acquisire, ma che nell’ultimo periodo sta conquistando anche grazie alla figlia Ayla. Proprio quest’ultima, infatti, riesce a tranquillizzarlo e a renderlo, ogni giorno di più, una persona e un papà migliore.

Costantino Vitagliano: altre curiosità sull’ex tronista

Costantino si ritiene un ragazzo per nulla vanitoso. A conferma di ciò, ha dichiarato di non guardarsi quasi mai allo specchio, se non la mattina e la sera. Prima di uscire di casa non si pettina, ma indossa cappellino e occhiali da sole, senza nemmeno passare a dare un’occhiata al suo aspetto davanti allo specchio. Vitagliano parla anche delle sorprese, che odia ricevere, ma ama fare. La sua ex fidanzata gli aveva fatto una sorpresa, ma l’aveva trovato con un’altra. Lui, invece, adora regalare soprattutto fiori e scarpe. Pensa che azzeccando il numero giusto sia fatta con la propria lei.