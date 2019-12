Costantino Vitagliano in lacrime: “Tre anni brutti, impotente”, lo sfogo dalla d’Urso

Pomeriggio Cinque, lo sfogo di Costantino Vitagliano sulla madre scomparsa

Costantino Vitagliano è finito al centro del gossip in questi ultimi giorni per delle dichiarazioni rilasciate a Uomini e Donne Magazine dalle quali si capiva chiaramente che non stesse bene e che stesse vivendo un brutto periodo. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffino e chissà in quale altra trasmissione televisiva lo vedremo, è stato ospitato da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per parlare del suo stato d’animo e spiegare cosa sta succedendo. “Quando si perde una persona così importante – ha raccontato Costantino –… fino a quando non lo provi non lo capisci… La vedi pian piano consumarsi, quindi son stati tre anni brutti”. Il riferimento è alla madre scomparsa che abbiamo avuto modo di conoscere tutti proprio da Barbara quando era nel pieno delle sue forze. “Non avevo colto questo…”, gli ha fatto notare la conduttrice che avendolo avuto come opinionista fisso sembra non essersi accorta di quanto stesse accadendo nella sua vita.

Costantino Vitagliano racconta i tre anni di sofferenza: “Mi sono sentito impotente”

“Cerchi di non esternarlo più di tanto – questa la confessione di Vitagliano –, anche perché è una cosa con cui non puoi fare niente. Mi sono sentito impotente. Ho combattuto per qualsiasi cosa ma lì ti senti impotente: non poter far niente…”. Costantino deve ancora riprendersi, e forse – come accade a chiunque abbia perso la mamma – non ci si riprende mai totalmente: piuttosto con dolori così forti s’impara a conviverci. Basti ricordare le parole dell’ex tronista proprio alla rivista di Uomini e Donne: “È stata dura – ha confessato Vitagliano –, ma mi sto riprendendo, grazie all’amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d’oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up&down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra”.

Le parole di Costantino per Barbara d’Urso: “Un’immagine molto bella”

Le ultime parole di Costantino sono state per Barbara che ha mandato in onda il video della puntata in cui l’ex tronista si è presentato a Pomeriggio Cinque assieme alla mamma e al papà: “Posso dirti grazie – questo il suo ringraziamento per la conduttrice – perché mamma è stata molte volte in televisione e questa è un’immagine molto bella che terrò sempre con me”.