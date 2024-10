Costantino Vitagliano: ‘Io come Totti: tradite tutte, amato nessuna’

La puntata de La Volta Buona di giovedì 31 ottobre parte letteralmente col botto. Ad aprire il dibattito nel salotto di Rai 1 condotto da Caterina Balivo è un tema molto caldo, spinoso, controverso: il tradimento.

Un argomento decisamente tosto da affrontare, specialmente oggi e specialmente quando si tratta di personaggi influenti del mondo dello spettacolo. A discuterne in diretta personalità eterogenee, sia dal punto di vista anagrafico, sia dal punto di vista valoriale ed esperienze di vita. Al centro del confronto Carmen Russo, Massimiliano Lenzi, la dott.ssa psicologa Flaminia Bolzan e Costantino Vitagliano, prontissimi a sviscerare l’amore e il tradimento in ogni minima sfumatura. Il caso Totti-Noemi-Jacobelli ha dato il via alla discussione e Costantino Vitagliano ha confermato: “Anche io facevo così“, riferendosi agli escamotage da hotel per non farsi “beccare”.

L’ex volto di Uomini & Donne, protagonista per altro della web serie di Lory Del Santo, The Lady, ha ammesso senza troppi segreti di avere tradito letteralmente tutte le fidanzate che ha avuto. Alla domanda di Balivo: “Hai tradito tutte le tue donne?”, lui ha immediatamente risposto: “Ho tradito sempre“. Una dichiarazione piuttosto forte, forse non del tutto compresa dalla conduttrice, rimasta con sguardo spiazzato, e da Carmen Russo, fedelissima all’amore di Enzo Paolo Turchi da più di 40 anni (42, per la precisione).

Costantino Vitagliano non ha mai amato nessuna delle sue donne e non lo nasconde

Incalzato da Caterina Balivo, piuttosto incredula dalle parole dell’ex tronista, Costantino ha ammesso una cosa importante a se stesso: “Può darsi che non le abbia mai amate“, alludendo quindi a tutte le sue storie passate, finite tutte, nessuna esclusa, con dei tradimenti nascosti e no. Tra un’ammissione e l’altra Vitagliano ha anche ammesso di avere tradito la sua ex fidanzata storica, Alessandra Pierelli, oggi showgirl e attrice.

Insomma, il concetto che Costantino ha dell’amore è qualcosa di nebuloso, non proprio compreso in studio, ma neanche giudicato. Il suo modo di vivere le relazioni è sempre stato scostante, non duraturo, assolutamente debole e attratto dalla femminilità, sempre diversa. “La tentazione la trovi quando sei separato dalla persona con cui stai”, ha aggiunto durante la discussione e accendendo immediatamente la reazione di Alda D’Eusanio, altra grande ospite de La Volta Buona. “Siete disturbati“, ha replicato con non poca verve, riferendosi alla classica risposta mainstream che gli uomini che tradiscono usano: “È che mi piacciono troppo le donne“. C’è da dire che l’opinione di D’Eusanio sull’amore è diametralmente opposta a quella di Costantino: mai tradito, mai stata tradita, ancora oggi innamorata del marito che non c’è più. Un’esperienza differente, un travolgimento emotivo probabilmente insostituibile:

@AldaDEusanio bellissime parole sono d’accordissimo con te l’amore eterno esiste.”Dio mi ha tolto l’amore ma nn l’energia e l’amore ancora che ho!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#lavoltabuona — Dalila (@dalila86_) October 31, 2024

Insomma, che Vitagliano non fosse una persona fedele lo si sapeva (proprio come ha detto anche Carmen), ma oggi il concetto è stato più che confermato: è ormai dato proprio per assodato. L’amore è vario, ma in studio si è respirato un pensiero comune – fuorché Vitagliano: se ami davvero, se hai provato concretamente l’amore, il tradimento non arriva. Eppure, perdonare un tradimento non è cosa semplice, nonostante l’amore.