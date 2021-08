Costantino Della Gherardesca in tv con due programmi su Sky: ecco quali

By

Due programmi per Costantino Della Gherardesca. Nella prossima stagione raddoppia la presenza del popolare conduttore televisivo su Sky dove, oltre a mantenere saldo il timone di Pechino Express, condurrà anche un altra trasmissione.

A fornire queste anticipazioni è stata nelle ultime ore Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Quest’ultima ha fatto delle rivelazioni anche sul travel adventure, che sulla pay tv lascerà il nome di Pechino Express per prendere quello di Pekin Express.

Il docureality condotto da Costantino Della Gherardesca approderà quest’anno in una zona molto calda, magica ed affascinante del mondo. Sempre la D’Errico a chi le ha chiesto qualche spoiler sul programma, ha replicato: “Non posso dire molto, ma una cosa si: il viaggio sarà in Medio Oriente“.

Bisogna aspettare ancora un po’ quindi per conoscere i nomi delle coppie protagoniste di questa nuova edizione del docu-reality. Per i fan di Costantino Della Gherardesca arriva anche un’altra buona notizia, infatti il conduttore nella prossima stagione televisiva sarà in tv con un altro programma.

Costantino è stato infatti riconfermato alla conduzione di Quattro matrimoni. Il format originario da cui trae spunto la versione italiana è Four Weddings. Dopo una prima puntata pilota (con altro titolo) andata in onda su Rete 4, la trasmissione è passata su Fox Life per ben 4 stagioni.

A queste si sono poi aggiunte le puntate in replica che sono state trasmesse sul canale Tv8. Il programma vede come protagoniste quattro spose, che dovranno giudicare i matrimoni delle altre concorrenti. Nell’ultima edizione è stata introdotta la figura del conduttore, come voce narrante.

Nell’ultima edizione ad introdurre le coppie e commentare le loro scelte è stata La Pina. Costantino Della Gherardesca è stato protagonista della passata edizione del dancing show targato Rai 1 Ballando con le Stelle. Il conduttore è sceso in pista forgiando le sue interpretazioni con il suo abituale estro.

In occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle è stato protagonista anche di alcune polemiche, come ad esempio quella del ‘granchio’. Il suo intento è stato si quello di ballare, ma anche di lanciare dei messaggi al pubblico e fare intrattenimento.