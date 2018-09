Costantino della Gherardesca: Fedez offeso dal mio tweet? “Era un complimento”

Costantino della Gherardesca spiega: Fedez offeso per le mie parole su Chiara Ferragni? “Il mio era un complimento”

Forse non tutti lo ricordano ma, diversi mesi fa, sui social si è consumato uno scontro tra Costantino della Gherardesca e Fedez. Quest’ultimo, nello specifico, non aveva molto gradito le parole usate dal conduttore per descrivere Chiara Ferragni e, di tutta risposta, aveva deciso di replicare a tono su Twitter. “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento” aveva scritto Costantino sul suo profilo che, così facendo, era riuscito a catturare l’attenzione di Fedez. “Trovati un hobby” aveva infatti commentato il rapper sempre sul web. Della questione, allora, ha deciso di riparlarne oggi il presentatore di Pechino Express in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero di Chi. Fedez offeso per le mie parole sulla Ferragni? “Il mio era un complimento” ha spiegato Costantino.

Costantino della Gherardesca dice la sua su Chiara Ferragni: “Per me le persone eleganti non mostrano emozioni”

Il tweet di Costantino della Gherardesca che a molti, compreso a Fedez, è sembrato critico e poco carino nei confronti di Chiara Ferragni, è stato pubblicato dal conduttore con un intendo diverso da quello poi percepito. Nessuna polemica, ha spiegato il conduttore di Pechino Express, “Per me era un complimento perché nella mia mente le persone eleganti non mostrano emozioni“. A conferma di ciò, ha aggiunto poi Costantino, il fatto che lui ami particolarmente solo i presentatori che, in TV, tendono a non esaltare i propri stati d’animo. Questa versione dei fatti, oggi, convincerà Fedez a deporre l’ascia di guerra?

Pechino Express 2018: quando e dove andrà in onda

La settima stagione di Pechino Express, superati gli imprevisti iniziali, andrà in onda da giovedì 20 settembre a giovedì 22 novembre. Il programma, come sempre, verrà trasmesso in prima serata su Rai 2 e, in questa edizione, racconterà il viaggio che ha portato i concorrenti prima in Africa e che poi li ha condotti fino alla tappa finale.