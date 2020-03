Costantino della Gherardesca a Ballando con le stelle? Mistero svelato

Ballando con le stelle cast, tra i concorrenti Costantino della Gherardesca?

Costantino della Gherardesca non ha ancora confermato in via ufficiale ma la probabilità che faccia parte dei concorrenti di Ballando con le stelle è molto alta, visto che il profilo tracciato sul dodicesimo concorrente anonimo da Milly Carlucci corrisponde esattamente a lui. A confermarlo, i colleghi di Tv Italia che hanno messo assieme gli indizi – tra cui l’altezza di 189 cm e il segno zodiacale dell’Acquario – con il profilo del presentatore e sono arrivati a una conclusione che ci pare se non confermata sicuramente verosimile. Attendiamo dunque le parole di Costantino che almeno per il momento non ha scritto nulla sui social.

🕺🌟💃 #BallandoConLeStelle si avvicina!

Ecco gli indizi del concorrente N°1️⃣1️⃣ ascoltate bene la nostra @milly_carlucci e scriveteci nei commenti le vostre ipotesi!👇🏻 pic.twitter.com/60m7JmoVdh — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) March 9, 2020

Costantino della Gherardesca dodicesimo concorrente? Tutti gli altri nomi

Il cast di Ballando con le stelle quest’anno è davvero ben nutrito; vediamolo assieme:

Barbara Bouchet; Antonio Maria Catalani; Gilles Rocca; Daniele Scardina; Rosalinda Celentano; Vittoria Schisano; Ninetto Davoli; Paolo Conticini; Lina Sastri; Elisa Isoardi.

Si tratta dunque di nomi di un certo spessore, come siamo stati abituati da Milly Carlucci da tanto tempo ormai, e sembrano destinati a far molto discutere, anche considerando le varie personalità in rapporto a quelle dei giudici di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle in onda dal 28 marzo, il coronavirus non ferma lo show di Milly Carlucci

Ricordiamo che il programma di Milly tornerà su Rai Uno regolarmente il 28 marzo nonostante il coronavirus: la conduttrice ha assicurato il massimo rispetto del decreto governativo, quindi c’è moltissima curiosità attorno a come la redazione ha deciso di mandare avanti lo show. Di certo con Costantino sarà tutto molto divertente. Sperando di non essere smentiti dalle dichiarazioni che arriveranno.