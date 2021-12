Cosmary di Amici 21 già vista in tv: la reazione di Maria a Tu sì que vales

Cosmary Fasanelli di Amici 21 è già stata in tv, e non solo in un programma. Se per gli allievi di canto spesso si parla di precedenti talent show, i ballerini è molto più facile ritrovarli in altri corpi di ballo. Questo è successo con Cosmary, entrata nella scuola tra l’altro senza passare inosservata. Cosmary ha preso il posto di Virginia, finita in sfida a pochi giorni dal suo ingresso nella scuola perché ultima classificata in una gara interna di ballo. La sua sfidante è stata scelta dalla produzione ed era proprio Cosmary. Il giudice scelto per la sfida invece è stato Garrison.

Garrison ha apprezzato entrambe le ballerine, per scegliere si è basato su un fattore: con chi avrebbe voluto lavorare? Quindi ha dichiarato Cosmary vincitrice. Virginia è uscita dopo una sola settimana di Amici 21 e Alessandra Celentano, che l’aveva fortemente voluta, non si è trattenuta. Poi la maestra si è scusata per aver perso il controllo per qualche istante, visto che non si dovrebbe mai mettere in discussione il parere di un giudice esterno e accettare l’esito della sfida. Si ritroverà a lavorare con Cosmary, pronta a farla ricredere.

La Celentano non si è espressa benissimo sulla nuova allieva vedendola ballare. In effetti Cosmary ha portato in scena una coreografia di uno stile ben definito e ha ballato sui tacchi. Una coreografia sensuale, che aveva già ballato anche Serena per esempio. Tuttavia Cosmary di Amici 21 ha dimostrato in altri ambiti di saper fare altro e magari lo dimostrerà anche nella scuola. Dove abbiamo già visto Cosmary di Amici in tv? La ballerina ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live quest’anno, era anche in Da grande, il programma di Cattelan su Rai Uno, e ancora tra i ballerini di Canzone Segreta.

Ha pure partecipato a Miss Italia nel 2019, ma oggi è spuntato fuori altro: Cosmary ha partecipato a Tu sì que vales. Era novembre del 2017, lei aveva 17 anni e si è esibita sulle note di Qualcosa che non c’è di Elisa, senza tacchi. In studio c’è stato un lungo applauso per lei, anche i giudici sembravano colpiti durante l’esibizione. Maria De Filippi si era complimentata con Cosmary a Tu sì que vales: “Sei veramente brava. Sei proprio brava brava brava”. Lo stesso Rudy Zerbi era certo del suo talento:

“Il cielo ti ha dato un grande talento, hai di fronte a te tanto tempo usalo bene. Conservalo e coltivalo, il talento va coltivato tutti i giorni. Complimenti, brava”

Cosmary Fasanelli a Tu sì que vales aveva preso i quattro sì della giuria e aveva convinto anche la giuria popolare – con un sì al 60% -, guidata da Mara Venier. Zerbi aveva anche detto alla giovane ballerina che si vedeva quanto fosse felice mentre danza. Prenderanno le sue difese ad Amici, nel caso in cui la Celentano la mettesse in discussione?