Cosimo Alberti: da Un posto al sole a Ballando on the roads

Cosimo Alberti: dal set di Un posto al sole a Ballando con le stelle

L’amato vigile Cerruti, interpretato dal simpaticissimo Cosimo Alberti, sbarca alla corte di Milly Carlucci. L’attore è stato infatti chiamato dalla redazione del programma per far conoscere la Tammuriata all’entourage di Ballando con le Stelle. La truppa, capitanata dalla rediviva Milly, si è infatti cimentata con i passi del famoso ballo napoletano di cui Cosimo è un maestro riconosciuto. I fan più affezionati di Un posto al sole ricorderanno di sicuro che il suo personaggio è entrato nel cast della soap proprio come appassionato di Tammuriata. Ballando con le stelle, da anni programma di punta della Rai, ha creato questo spin-off intitolato Ballando on the roads in cui la signora Milly va alla ricerca di nuovi talenti da portare all’interno dello show del sabato sera. Gli aspiranti ballerini potranno scegliere una tappa a piacere dove esibirsi e sperare di essere selezionati.

Cosimo Alberti: sul set di Un posto al sole al ritmo di tammuriata

La tammuriata, si sa, è un ballo propriamente napoletano. Ogni napoletano che si rispetti deve sapere mettere in fila almeno qualche passo del celebre ballo. E il vigile Cerruti ha deliziato più e più volte gli spettatori di Un posto al sole con esibizioni davvero travolgenti insieme a Mariella. Forse è stata proprio questa la chiave di volta che ha permesso a Cosimo di conquistare gli spettatori più affezionati ed entrare a far parte del cast di Upas.

Un posto al sole: le disavventure del vigile Cerry

Il vigile Cerry, omosessuale dichiarato, è sempre protagonista di disavventure amorose. Come non ricordare la grande infatuazione per Michele Saviani o la ricerca di un compagno tramite i social dopo che Mariella era ritornata con Guido? Adesso sembra aver trovato finalmente l’amore tra le braccia del bel cardiologo brizzolato. Come andrà avanti la loro storia? Per il momento sembra a gonfie vele: i due ci hanno regalato anche un bacio tra uomini in prima serata, su una rete Rai, a dimostrazione di quanto Un posto al sole non sia solo una soap opera, ma uno spaccato veritiero della realtà.