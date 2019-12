Cosa vedere a Natale su Netflix: titoli, film e serie tv

Natale 2019: cosa vedere per le feste su Netflix. Tutti film e le serie tv

Il Natale arriva anche su Netflix. Sono tanti i titoli presenti sulla piattaforma streaming che vi consentiranno di vivere a pieno la feste più belle dell’anno, comodamente sul vostro divano.

Netflix: tutte le serie tv da guardare a Natale 2019

Ecco tutte le serie tv a tema Natale da vivere su Netflix:

TRE GIORNI DI NATALE: Tre sorelle festeggiano il Natale in montagna, in tre momenti differenti delle loro vite: in età adolescenziale, da adulte ed infine in vecchiaia. Le dinamiche e le difficoltà famigliari emergono inevitabilmente e verranno raccontate da diversi punti di vista.

NATALE CON UNO SCONOSCIUTO: Johanne è una trentenne particolarmente sfortunata in amore. Da tre anni è finita la sua storia d’amore più importante e tutti non fanno altro che ricordarle che il tempo passa inesorabilmente e che lei non si è ancora spostata o ha dei figli. Per questo decide di uscire con alcuni ragazzi, con scarsi risultati. La Vigilia di Natale arriva e Johanne non ha nessuno da presentare alla sua famiglia in quanto suo fidanzato, come lei aveva annunciato a sorpresa. Ma la notte di Natale qualcuno bussa alla porta, chi sarà?

Natale 2019: i film a tema da guardare sulla piattaforma

LET IT SNOW: INNAMORARSI SOTTO LA NEVE: Tre storie romantiche prendono il via durante una tempesta di neve che mette in ginocchio una cittadina del Midwest americano durante le vacanze di Natale. Conosceremo Jubilee, Tobin, Angie e Andy. Mentre Jubilee rimane bloccata in treno a causa dell’arrivo della neve e deve passare la notte con una ragazzo appena conosciuto; Tobin, invece, scoprirà il suo amore per l’amica Angie. Infine, Andy pensa alla fine della sua storia d’amore con Jeb. Nel cast troviamo anche Kiernan Shipka, la protagonista di un grande successo di Netflix: Le terrificanti avventura di Sabrina.

UN PRINCIPE PER NATALE – ROYAL BABY: Arriva su Netflix il terzo film della saga dedicata al Natale Un Principe per Natale, per l’appunto. Continua la storia dell’ex giornalista newyorkese Amber che dopo esser arrivata a Palazzo Reale alla ricerca di uno scoop, si ritrova innamorata e sposata con il Re Richard. In questa terzo capitolo, la Regina Amber aspetta il royal baby, alludendo dunque ai regnanti inglesi. Oltre ad attendere il loro primogenito, i protagonisti aspettano anche l’arrivo di due regnanti di un paese lontano con i quali dovranno rinnovare una tregua sacra per firmare un importante documento.

UN CAVALIERE PER NATALE: Vanessa Hudgens approda su Netflix con un nuovo e spiritoso film. La protagonista di High School Musical, veste i panni di Brooke, una affascinante quanto intelligente insegnante di scienze. Brooke farà la conoscenza di Sir Cole, un vero cavaliere trasportato a spasso nel tempo da un maleficio ordito da una strega. Il cambiamento di tempo e spazio darà luogo ad una serie di imprevisti e divertenti incomprensioni che vedranno sempre Brooke al centro dell’attenzione del bel cavaliere. E senza dimenticare l’intensa storia d’amore che i due vivranno.

Natale 2019: tutti i film a tema ancora disponibili su Netflix

Oltre i film e le serie tv originali Netflix che vi abbiamo sopra illustrato, la piattaforma ha ancora a disposizione dei proprio iscritti una carrellata infinita di titoli tutti da scoprire e perché no riscoprire. Dalle classiche quanto divertenti commedie italiane a tema natalizio (Il peggior Natale della mia vita, La cena di Natale, Ogni maledetto Natale…) troviamo anche i film internazionali, come ad esempio Un Safari per Natale, Christmas Wedding Planner e Natale con Vista.