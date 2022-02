Cosa mi lasci di te: la storia vera dietro il film con KJ Apa

Cosa mi lasci di te è un film del 2020 che vede protagonista KJ Apa, noto ai più per la serie tv Riverdale. Nel cast c’è anche Britt Robertson, nei panni di Melissa. Forse non tutti sanno che la pellicola è tratta da una storia vera, quella del musicista Jeremy Camp. Quest’ultimo ha scritto nel 2011 un libro autobiografico, I still believe, da cui poi gli sceneggiatori hanno preso spunto per il lungometraggio.

Jeremy, cantautore statunitense ed esperto di musica cristiana contemporanea, ha sposato Melissa nell’ottobre 2000. Nonostante la diagnosi di cancro alle ovaie Camp ha voluto a tutti i costi convolare a nozze con la sua dolce metà. Solo dopo la luna di miele la coppia ha scoperto che il tumore si era diffuso al resto del corpo e che restavano pochi mesi di vita alla giovane.

Melissa Camp è morta nel febbraio del 2001, quattro mesi dopo il suo matrimonio. Molte canzoni del repertorio di Jeremy riflettono il periodo della malattia della moglie e la conseguente perdita. Successivamente, nel 2003, l’artista si è sposato con la cantante Adrienne Liesching, che l’ha reso padre di tre figli: Isabella, Arianne e Egan. Nel 2009 Jeremy e Adrienne hanno perso a causa di un aborto spontaneo il quarto erede.

Jeremy Camp ha collaborato alla realizzazione del film Cosa mi lasci di te. Per il musicista non è stato però facile: ha rivissuto tanti brutti momenti legati ad un momento tutt’altro che facile della sua vita. Camp ha ammesso che durante alcune riprese in ospedale non è riuscito a reggere all’emozione ed è dovuto scappare via. “Sono crollato”, ha spiegato Jeremy, che non ha mai dimenticato il suo primo amore.

Le differenze tra film e storia vera

Nonostante il film Cosa mi lasci di te sia stato molto fedele alla realtà alcuni elementi sono stati cambiati per evidenti esigenze cinematografiche. Ad esempio Jean-Luc Lajoie non è mai stato innamorato di Melissa: nella storia vera un altro membro della comunità cristiana era cotto della ragazza ma per questioni di spazio hanno condensato tutto nel personaggio del mentore di Jeremy, a cui presta il volto Nathan Parsons.

Un’altra principale differenza tra film e storia vera sta nel matrimonio. Nella pellicola le nozze tra Jeremy e Melissa si svolgono sulla spiaggia: in realtà i due si sono sposati in Chiesa e hanno cantato insieme al ricevimento. Inoltre molte delle scene tra il padre e Jeremy sono pura finzione anche se descrivono bene il rapporto effettivo tra i due.