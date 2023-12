Cosa fa oggi Clayton Norcross, ex Thorne di Beautiful?

Clayton Norcross di Beautiful oggi

Sei curioso di sapere cosa faccia oggi l’attore Clayton Norcross, ex star di Beautiful? Se lo chiedono in tanti tra gli amanti della più longeva soap opera americana targata CBS in onda da oltre trenta anni negli Stati Uniti. In Italia, la celebre soap debutta per la prima volta nel 1990 su Rai 2, per poi continuare la messa in onda sulle reti Mediaset.

Dopo aver visto più di nove mila puntate, e aver seguito le vicende di tantissimi personaggi, ecco che alla memoria dei più veterani torna il ricordo di un attore speciale, ovvero di Clayton Norcross, il primissmo interprete di Thorne Forrester.

Tornando infatti indietro con la memoria e col tempo, ci ricordiamo di Thorne, uno dei personaggi principali della soap americana nonché componente della famiglia Forrester.

Parliamo del figlio più giovane di Eric e Stephanie Forrester, dunque fratello minore di Ridge, Kristen e Felicia.

Ad interpretarlo per ben tre anni, dall’esordio della soap fino al 1987, fu proprio l’affascinante attore Clayton Norcross, ricordato dai più per essere stato Thorne Forrester.

Ma come mai proprio oggi torniamo a parlare dell’interprete statunitense? Risale allo scorso 30 novembre 2023 l’interessante intervista all’attore americano ospite di Eleonora Daniele in una puntata del programma Storie italiane in onda su Rai 1.

Per l’occasione, con il suo ottimo italiano, Clayton racconta alla conduttrice la storia della sua carriera dopo l’esperienza in Beautiful. L’attore si sofferma in modo particolare sugli ultimi impegni lavorativi che lo vedono protagonista di un nuovo action movie in uscita prossimamente.

Proprio in questo nuovo film, per la prima volta nella sua carriera, Clayton interpreterà la parte del cattivo. Negli anni passati, invece, l’attore, produttore e regista statunitense ha recitato in fiction e serie tv come JAG – Avvocati in divisa, V.I.P, Hawaii Five-0 e Agent Carter.

Proprio per questi motivi, l’interprete originario di Arcadia, Los Angeles, non ama essere chiamato Thorne, anche se quando succede risponde sempre con garbo ai suoi affezionati fan.

Riuscirà finalmente con questo nuovo film a liberarsi dalla “gabbia” di Thorne? Staremo a vedere!