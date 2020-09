Coronavirus, Maxi Lopez furioso contro Wanda Nara: “Incosciente”

By

Maxi Lopez è tornato tornata alla ribalta del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore ad un giornale spagnolo, poi ripresa da alcuni media iberici. Il calciatore argentino ha rivelato inaspettatamente della positività al Covid-19 di due suoi figli. Stando a quanto riportato ad essere risultati positivi al test sono Benedicto e Costantino, i più piccoli avuti dall’ex opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda Nara. Al momento il più grande dei figli dell’ex coppia dello showbiz, Valentino, risulterebbe negativo. Il giocatore ha rivelato inoltre che a rimanere contagiati dal Coronavirus sarebbe stato anche il padre di Mauro Icardi, Juan. Positiva anche la figlia più piccola di Wanda e Mauro, Isabella. Dopo la notizia dei risultati dei test di Icardi, la procuratrice di calcio aveva fatto sapere che tutti stavano bene. Dichiarazioni smentite invece dall’argentino che ha rappresentato un quadro del tutto differente da quello raccontato sui social dalla Nara.

L’indignazione di Maxi Lopez

Lopez furioso ha fatto sapere che: “Sono indignato” – quindi ha aggiunto lanciando una pesante accusa all’indirizzo dell’ex moglie – “questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua“. Maxi ha rivelato che aveva messo in guardia Wanda dal passare le vacanze a Ibiza. Nell’isola delle Baleari, infatti, si sono riscontrati numerosi casi di Coronavirus. Il calciatore ha poi proseguito dicendo di aver avvisato Wanda del fatto che molte persone che tornavano dall’isola risultavano poi contagiate. Parole dure, certamente, quelle del giocatore che susciteranno forse la reazione dell’ex moglie.

Wanda Nara e la vacanza a Ibiza

Wanda è molto attiva sui social, dove non manca di postare anche degli scatti sensuali. La vacanza ad Ibiza è stata documentata puntualmente dalla Nara, che ha condiviso con i suoi numerosi followers alcuni momenti, suscitando anche non poco scalpore. Wanda provoca con pose e outfit e i suoi followers sembrano non dispiacersi di questo. Sempre sui social la moglie di Mauro Icardi si è fatta vedere ultimamente con Alba Silva. Quest’ultima è una modella spagnola molto conosciuta, nonché partner di Sergio Rico. Sembra proprio che tra le due ci sia una bella complicità.