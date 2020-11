Coronavirus, Aurora Ramazzotti: “Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno”

Dopo l’annuncio a Ogni Mattina su Tv 8, peggiorano – seppur lievemente – le condizioni di salute di Aurora Ramazzotti. L’inviata del programma di Adriana Volpe e Alessio Viola è positiva al Coronavirus da qualche giorno. Via Instagram la 25enne ha ammesso che ieri si sentiva molto meglio – tanto da riuscire a fare un collegamento in tv dal suo nuovo appartamento milanese – ma che oggi sta di nuovo male. Una situazione non facile, tanto che la Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa momentanea dai social network per affrontare al meglio la faccenda.

In una storia di Instagram – dove è seguita da ben due milioni di follower – Aurora Ramazzotti ha rivelato:

“Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto”

Al contrario è del tutto asintomatico Goffredo Cerza, fidanzato e convivente di Aury. I due si frequentano da tre anni ma solo da qualche mese abitano insieme a Milano. Aurora e Goffredo hanno però condiviso lo scorso lockdown primaverile: entrambi sono stati ospiti della casa di Tomaso Trussardi a Bergamo. Cerza- che non fa parte del mondo dello spettacolo e dopo la laurea ha iniziato a fare uno stage in una importante azienda – ha puntualizzato sul suo account Instagram di non avere alcun sintomo del Coronavirus.

Sulla questione non si sono espressi né Michelle Hunziker né Eros Ramazzotti. Quest’ultimo è rimasto in silenzio mentre la conduttrice Mediaset attraverso i suoi canali social ha dato appuntamento alla prossima puntata del suo programma All Together Now, in onda su Canale 5 mercoledì 11 novembre 2020.

Aurora Ramazzotti non è la prima positiva al Coronavirus in casa Ramazzotti. Qualche tempo fa Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros, è risultata positiva al virus e si è dovuta isolare da tutto e da tutti. Oggi la modella, dopo alcune settimane difficili, è guarita ed è tornata alla vita di tutti i giorni.

A Ogni Mattina, dove ricopre il ruolo di inviata dalla scorsa estate, Aurora Ramazzotti ha dichiarato di aver subito capito che si trattava di Coronavirus. La giovane conduttrice ha cominciato ad avere una tosse strana e si è precipitata a fare il tampone, che ha dato esito positivo.