Corona senza freni su Nina Moric e Belen: “Guerra totale e corna”. E sulla fidanzata di ora: “Finirà”

Fabrizio Corona sta preparando la nuova puntata di Falsissimo. Ha annunciato che uscirà il prossimo 2 marzo e che sarà esplosiva. Nel frattempo ha fatto tappa a Radio Marte, rilasciando un’intervista in cui ha parlato delle sue storiche ex Nina Moric e Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi ha spiegato in quali rapporti è oggi con le due modelle. Inoltre ha speso parole per la sua attuale fidanzata, Sara Barbieri, con la quale ha avuto il figlio Thiago nel dicembre 2024. Ciò che ha detto sulla relazione con la madre del suo secondogenito non è stato proprio un toccasana, per usare un eufemismo. L’imprenditore 51enne ha riferito di essere sicuro che la love story prima o poi finirà. Amen!

Fabrizio Corona: “Impossibile voler bene a Nina Moric, con Belen siamo amici”

“Non voglio bene a tutte le persone con cui ho vissuto un pezzo di vita o a tutte le donne con cui sono stato. Quindi no, non posso dire di tenere ancora a tutte. Con la mia ex moglie siamo in guerra totale, le ho voluto molto bene, ma è impossibile volerle bene. Invece a Belen voglio tanto bene”. Così Corona parlando della showgirl argentina e di Nina Moric. Ha quindi confermato che attualmente i rapporti con la modella croata sono inesistenti. E pensare che, quando uscì dal carcere, sia lui sia lei parlarono di famiglia, trascorrendo molto tempo assieme, con il figlio Carlos Maria. Poi qualcosa si è rotto. Tra i due oggi non c’è dialogo. Moric, di recente, ha anche accusato Corona di non contribuire economicamente al mantenimento del ragazzo.

Come si diceva, diversa è invece la situazione con Belen. I due sono ottimi amici, nonostante durante la relazione lui l’abbia tradita e le abbia giocato colpi bassi non indifferenti. “Con lei – ha dichiarato il 51enne – ci sentiamo sempre. Sì, Belen la sento spesso e ci vogliamo bene. Ci tengo, nonostante in passato io l’abbia anche tradita. I ricordi con lei non li posso cancellare, sono momenti belli vissuti, tutti quei momenti sono stati bellissimi“.

Un momento molto particolare vissuto dai due si è verificato nel 2017. La modella e Corona si rividero a distanza di anni in un luogo per nulla familiare, l’aula di tribunale. Lei era stata chiamata a testimoniare dalla difesa di Fabrizio che stava affrontando un processo in cui rischiava altri 12 anni di carcere. Secondo la versione dell’ex re dei paparazzi, in quell’occasione ci fu una sorta di ‘ri-connessione’ con la Rodriguez:

“Non ci vedevamo da due o tre anni, lei era venuta a testimoniare, agitatissima, con tutte le telecamere intorno. Io ero lì con un procedimento per il quale rischiavo una pena di dodici anni. Sapevo che avevo ragione, ma con la giustizia non si può mai sapere. Belen è venuta lì, mi ha salutato, tutta ansiosa e agitata. Io da dietro al banco, per questo processo gravissimo, le ho detto di stare tranquilla, di respirare e rilassarsi. Io a lei! Sempre così con lei, perché io sono l’uomo forte“.

Facendo un passo indietro nel tempo, Corona è anche tornato sulle famose paparazzate alle Maldive che lo videro protagonista proprio con Belen, che fu immortalata quasi interamente senza veli. Allora, ingaggiò un paparazzo, ossia Maurizio Sorge, per auto-organizzarsi uno scoop. Peccato che la showgirl non ne sapesse nulla. Scattò una ‘coronata’: Fabrizio giurò a Belen di non essere l’artefice delle foto. Lei gli credette. Anni dopo fu lo stesso imprenditore a raccontare che fu lui stesso ad aver pianificato il servizio. Pentito? No. “Le cose che ho detto sulle Maldive? Beh, ho creato un personaggio, da lì in poi è stata una star“, ha chiosato Corona, convinto di aver fatto del bene all’ex. Probabilmente la Rodriguez non la pensa allo stesso modo.

Le parole sull’attuale compagna Sara Barbieri: “La nostra storia finirà”

In radio Corona ha anche parlato di Sara Barbieri, rilasciando una dichiarazione alquanto spiazzante. “La ragazza con cui sto adesso? Sono certo che un giorno finirà, ma ci vorremo bene”, ha detto il 51enne.