Corona: nuovi retroscena sulla storia d’amore con Silvia e Belen

Fabrizio Corona si svela prima del GF Vip: nuova verità sulla storia d’amore con Silvia Provvedi

In questa speciale puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, Giovedì 25 Ottobre 2018, l’ospite d’onore non è altri che Fabrizio Corona. Dopo le polemiche nate in queste ultime settimane, l’ex re dei paparazzi è pronto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. L’ex fiamma di Silvia Provvedi ha intenzione di chiedere scusa per le parole dette nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Non è assolutamente vero che Corona non ha mai amato la sorella mora de Le Donatella, così come non l’ha mai usata per arrivare a qualche suo preciso scopo. Prima della diretta del reality-show condotto da Ilary Blasi, Fabrizio ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazione al portale web Iloft.it.

Silvia Provvedi e Fabrizio: Corona rivela tutta la verità sulla rottura

Fabrizio Corona ha rivelato che non avrebbe mai pensato di prendere parte al GF Vip, eppure oggi sarà in studio. Dopo tutte le cose che sono state dette sul suo conto in queste settimane, il diretto interessato ha deciso di avvalersi del diritto di replica e di entrare in Casa per avere un confronto diretto con Silvia. Riguardo al periodo trascorso in carcere e del suo rapporto con la Provvedi, l’ex te dei paparazzi svela: “Silvia era il mio unico obiettivo di vita ed era anche il mio unico riferimento di vita, non avevo nessun’altro. Avevo solo lei.”

Corona parla di Belen: il retroscena inaspettato

Oggi, a mente fredda, Fabrizio si rende conto che la colpa della fine della storia d’amore con Silvia è anche un po’ sua. “Io ho sbagliato. Mi sono dedicato solo a me stesso e al mio lavoro. Non l’ho lasciata, l’ho persa in quel momento, che è diverso. Non l’ho usata neanche da un punto di vista sentimentale. E Non l’ho utilizzata.” Nonostante si fosse prefissato di non andare al Grande Fratello Vip, l’uomo ha cambiato idea per tutte le cose che ha sentito dire sulla sua persona, anche da parte della stessa conduttrice. Tra una dichiarazione e l’altra, Corona ha anche rivelato a quando risale l’ultima volta che ha pianto. “Ho pianto insieme a Belen quando avevano diagnosticato una cosa molto brutta a un mio caro familiare. Sarà stato Aprile 2018.”