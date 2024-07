Corona, la “regia occulta” su Ferragni e Fedez: “Forse lo pagano”

Ci sarebbe una sorta di regia di Fabrizio Corona dietro alle attuali mosse di Chiara Ferragni e Fedez. A riferirlo è lo YouTuber Homyatol, colui che avrebbe dovuto sostituire proprio il rapper milanese a Muschio Selvaggio. Il content creator, ospite a Gurulandia, podcast dove ha spesso parlato l’ex re dei paparazzi, ha sostenuto che quest’ultimo stia aiutando gli ex coniugi ad affrontare il loro momento complicato, segnato sul versante privato dalla separazione e su quello professionale, soprattutto sponda Ferragni, dal ‘Pandoro gate’.

L’indiscrezione sul ruolo di Fabrizio Corona nella faccenda relativa ai ferragnez

“Io adesso devo dire una cosa. Corona sta facendo un bel lavoro di pulizia per Chiara Ferragni e Fedez. Lo ripeto, Corona sta aiutando Chiara e Fedez, non so ancora se volendo o no, ma secondo me sì perché lui è furbo”. Così Homyatol intervenendo a Gurulandia. Lo YouTuber ha aggiunto che forse l’ex re dei paparazzi potrebbe essere persino pagato dalla coppia di ex coniugi: “Non so, magari con del compenso, ma non lo so, ma li sta aiutando molto”. In concreto cosa starebbe facendo? “Con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona“.

Senza dubbio c’è un fatto incontrovertibile: Corona, dopo aver sparato a zero per anni sui Ferragnez, di punto in bianco, soprattutto nei confronti di Fedez, è diventato assai morbido per non dire amichevole. Da qualche settimane afferma di sentirlo persino privatamente ed ha per lui parole favorevoli, di conforto. Cosa abbia fatto cambiare opinione all’ex marito di Nina Moric è un mistero. Quel che è sicuro è che è passato dall’attaccare a muso duro i Ferragnez, al quasi ‘coccolarli’.

Nel frattempo c’è stato un colpo di scena sulla vicenda legata alla multa da 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust alle società dell’influencer cremonese. Quest’ultima, tramite i suoi legali, come riferito da Il Messaggero, ha deciso di rinunciare al ricorso al Tar del Lazio per tentare di far annullare la sanzione (l’udienza si sarebbe dovuta tenere a breve, il 17 luglio. Dunque pagherà 1 milione di euro.

Perché ha optato per una simile mossa? Per magnanimità? Nulla di tutto questo: sempre il quotidiano romano ha spiegato che con l’Antitrust ha raggiunto un accordo informale: pagando la multa e rinunciando al ricorso al Tar, il medesimo ente non le comminerà un’altra multa per la vicenda delle uova di Pasqua, episodio su cui è stata aperta un’altra pratica. Per farla breve, la Ferragni ha scelto il male minore: pago uno, per non rischiare di dover pagare due.