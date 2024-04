Corona: “Ho sentito Fedez, divorzia… E i due grossi errori a Belve”

Fabrizio Corona torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni, assicurando di aver sentito il rapper di recente, dopo l’intervista che ha rilasciato a Belve a Francesca Fagnani. Pare che le ruggini del passato tra l’ex re dei paparazzi e il cantante siano archiviate. Questo almeno è ciò che lascia intendere a chiare lettere Corona che, ospitato al podcast Gurulandia, ha persino definito l’artista un “amico ritrovato”.

L’ex marito di Nina Moric ha sostenuto che, dopo essere entrato in contatto con Fedez, ha discusso di ciò che è avvenuto nello studio di Belve:

“Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Però ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto. Lui doveva dire tutto sull’argomento dei figli. Secondo me avrebbe dovuto dire ‘abbiamo sbagliato a mostrare comunque i figli di spalle, è una presa in giro, ho capito di aver sbagliato’. Tanto cosa cambia pubblicarli con il volto o di spalle? Ci hanno fatto vedere il primo pianto, la nanna, la pappa e adesso li vediamo di spalle? O non li mostri, o li mostri”.

L’ex re dei paparazzi si è poi soffermato su un altro punto dell’intervista a Francesca Fagnani, rilevando, a sua detta, un altro sbaglio del rapper. Corona ha spiegato che, quando Fedez ha parlato delle responsabilità nel pandoro gate dell’ex moglie, ha usato il verbo ‘credo’. Un errore per Fabrizio che sostiene che il cantante avrebbe dovuto essere più incisivo:

“Poi quando l’ho sentito gli ho detto l’altro errore grave. Quando sei in video devi stare attento agli atteggiamenti e alle parole. La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice “io sono sicuro, certo, mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro”. Se io vivo con mia moglie non posso dire “io credo, io penso”, ma “io so”. Lui invece ha detto “io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro”. Lui doveva dire “io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello”. Non “credo, penso, che la colpa sia di un altro””.

Corona ha anche rivelato in che modo il pandoro gate avrebbe dato il colpo di grazia ai Ferragnez, affermando che all’origine della voragine sentimentale creatasi tra i due influencer ci sarebbe stato il mancato ascolto all’interno della coppia. Su quale punto in particolare? Su quello della gestione comunicativa del Balocco gate e sulle scelte da prendere quando scoppiò lo scandalo:

“Chiara poteva salvarsi subito e ripulirsi l’immagine. Doveva dire che la colpa non era sua ma di un altro, che lei non aveva mai visto nel dettaglio i contratti della società. Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? Eccolo. Nel momento del caos lui le dice “tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci e diciamolo”. Lei non l’ha voluto ascoltare, della serie “stai buono con i bambini e Paloma, che qui ci penso io a tutto””.

Si arriva ai giorni nostri. Fedez e Chiara Ferragni si sono separati. Ormai conducono vite da single. Il matrimonio è andato in frantumi. Corona ha analizzato anche tale situazione, passando ai raggi x le mosse social dei due ex coniugi che, tra l’altro, hanno persino smesso di seguirsi su Instagram nei giorni scorsi, segno che la crepa matrimoniale è profondissima:

“Cosa è successo ora tra Chiara e Fedez? Lui ora si diverte fa il belloccio sui social, esce tutte le sere e lei era sotto botta per ciò che le è successo. Nel momento in cui lui va a Miami lei dice “bene, tu fai così? Io sparisco e non ti do più notizie di me e non mi mostro nemmeno sui social, così capisco se torni, mi cerchi e ti manco”. Federico le sue domande se le è fatte, è andato a cercare i tag, i like che metteva ai personaggi e lei l’ha fatto andare un pochettino sotto. Quindi ha fatto il ghosting totale, poi è tornata con un abito sensuale, la coscia fuori, tutta truccata, bella e aggressiva a Venezia, ha fatto bingo”.

Corona e il divorzio dei Ferragnez: “Lo chiederanno a breve”

L’ex re dei paparazzi ha inoltre sostenuto che la separazione c’è già stata e che a breve inizierà l’iter burocratico per il divorzio. Dunque non ci sarebbe alcuna speranza di assistere a un clamoroso ritorno di fiamma. La love story non c’è più, sarebbe ormai morta e sepolta. “Poi vi do una notizia – ha dichiarato Corona -. La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio”.