Corona, dolcissimi auguri per la madre: interviene la mamma di Belen

Nelle scorse ore Fabrizio Corona, attualmente agli arresti domiciliari, ha festeggiato nella sua dimora il compleanno della madre, Gabriella Privitera. Una cena per pochi intimi, dove alla fine non è mancata una sfiziosa torta con candelina. Il tutto è stato immortalato dall’ex re dei paparazzi su Instagram. L’ex marito di Nina Moric ha pubblicato sul social uno scatto dolcissimo, con una dedica altrettanto zuccherosa per la mamma che gli è stata sempre al fianco, anche e soprattutto nei momenti più difficili. “AUGURI MAMMA”, ha scritto in maiuscolo l’imprenditore, con tanto di cuoricino rosso al seguito.

Il post è stato commentatissimo dai numerosi fan di Fabrizio. Tra questi c’è stata anche Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez, altra sua ex storica. L’argentina ha augurato buon compleanno a “Gabry”, segno che con l’ex ‘genero’ e la sua famiglia i rapporti sono buoni. Non una novità: la Cozzani, anche nelle scorse settimane, quando Corona ha fatto temporaneamente ritorno in carcere (poi gli sono stati concessi nuovamente i domiciliari), si era schierata dalla parte dell’ex re dei paparazzi. Stessa posizione assunta da Belen che, nonostante pensa che Fabrizio abbia commesso degli errori, crede che sia vittima di accanimento giudiziario.

I mielosi auguri dell’imprenditore rivolti alla madre sono stati commentati anche da Monica Leofreddi. “Immagino quanto sia felice di poter festeggiare abbracciata a te”. Così la conduttrice, a commento del tenero scatto in cui Corona abbraccia Gabriella, guardandola con occhi amorevoli e affettuosi.

Fabrizio Corona: i giorni difficili del ricovero e del carcere, la battaglia di Gabriella

Gabriella, nei giorni difficili, quelli in cui il figlio è stato ricoverato in psichiatria e poi trasferito temporaneamente in carcere, è intervenuta a più riprese in tv e con interviste su diversi quotidiani. La Privitera ha gridato all’ingiustizia e ha detto di temere che Corona si potesse togliere la vita con un gesto estremo. La posizione della signora Corona è stata la seguente: Fabrizio è giusto che paghi ma ha una patologia psichica che non può essere curata in carcere. Gabriella ha anche dichiarato che la malattia di Corona è stata acclarata da più perizie condotte da diversi esperti.