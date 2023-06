Corona: “Bruganelli ha tradito Bonolis con un collega famoso”

È passato ormai un giorno dall’annuncio della fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ma il gossip non accenna a fermarsi. Poche ore fa Fabrizio Corona si è pronunciato sull’accaduto e ha lanciato una vera e propria bomba sul conto della coppia più discussa del momento. Ecco cosa ha affermato l’ex re dei paparazzi.

Il presunto tradimento di Sonia

Attraverso il suo canale Telegram Fabrizio Corona ha fatto sapere ai suoi fans di avere una vera e propria notizia bomba su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ormai tutti sanno della fine della loro lunga relazione ma ciò che molti non sanno, secondo quanto riportato da Corona, è che a quanto pare ormai venti anni fa Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis con un noto collega e “in modo clamoroso”.

Al momento Corona non ha rivelato chi sia questo famosissimo collega e non è dato sapersi se avrà intenzione di farlo in futuro regalando altri scoop ai suoi seguaci o meno. Va precisato che, almeno per il momento, si tratta di ipotesi poco fondate e che soprattutto non hanno trovato conferme o smentite dai diretti interessati. Pertanto sono informazioni che vanno prese con le pinze almeno fino a quando un componente della coppia, magari la stessa Sonia Bruganelli da sempre molto attiva sui social, non deciderà di esprimersi sulle affermazioni di Corona.

La fine di una storia d’amore durata più di 20 anni

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti e hanno ufficializzato la loro relazione nel lontano 1997, quando lei aveva solamente 23 anni. Il matrimonio arrivò poi cinque anni più tardi, nel 2002 e dalla loro unione nacquero tre figli: Silvia, Adele e Davide.

Stando a quanto raccontato dai diretti interessati la scintilla scoppiò proprio negli studi televisivi. Poco tempo fa, durante un’intervista a Verissimo, Sonia Bruganelli aveva raccontato: “Facevo una televendita a Tira e Molla e passato quel momento mi chiamarono per tornare e scoprii che era stato lui a volermi di nuovo. Io subito non ero interessatissima, ma poi piano piano Paolo mi ha conquistato. La prima volta che siamo usciti mi ha portato al cinema a vedere Jerry Maguire. Di fianco a me si sedette Luca Laurenti, iniziamo a guardare il film e dopo poco al posto di Laurenti c’era Paolo. Subito non voleva farsi vedere”. Un amore molto forte quello che legava Paolo Bonolis e la moglie, un legame che si concretizzava anche nel mondo lavorativo in quanto da anni ormai Sonia si occupava dei casting per i programmi del marito. Un amore che però è durato 26 anni prima di trovare la sua conclusione.

Per Paolo Bonolis quello con Sonia Bruganelli era il secondo matrimonio. Nel 1983 infatti il conduttore sposò la psicologa americana Diane Zoeller dalla quale ebbe due figli, Stefano e Martina, che oggi vivono negli Stati Uniti. Infine, come dimenticare la storia d’amore con Laura Freddi negli anni Novanta: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”, aveva dichiarato in passato la showgirl.