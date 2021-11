Corona attacca Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano: “Vomito”

Passano gli anni ma Fabrizio Corona resta sempre senza peli sulla lingua. In una storia Instagram l’ex marito di Nina Moric si è scagliato contro Giorgia Soleri, influencer e modella nota ai più per la sua relazione con Damiano David dei Maneskin. Corona non ha esitato a definire la ragazza una finta femminista usando parole piuttosto dure nei suoi confronti:

“Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”

A corredo della sua pesante affermazione Fabrizio Corona ha postato uno scatto di Giorgia Soleri che mostra i peli sotto le ascelle. Molto probabilmente l’ex re dei paparazzi si riferiva a questa scelta estetica anche se non è escluso che abbia puntato la ragazza per via delle sue decisioni artistiche.

Più volte Giorgia Soleri ha criticato la stampa italiana che continua ad etichettarla solo ed esclusivamente come fidanzata di Damiano dei Maneskin. La 25enne vorrebbe parlare di più del suo lavoro e del problema di salute che le ha cambiato la vita: la vulvodinia. Come reagirà la Soleri a questo attacco di Fabrizio Corona?

Chi è Giorgia Soleri e cos’è la vulvodinia

Giorgia Soleri è una modella milanese di 25 anni che vive a Roma. Protagonista di diversi spot pubblicitari, Giorgia è attualmente in onda nello spot della Birra Moretti. La Soleri è legata a Damiano David dei Maneskin da quattro anni. La relazione è stata ufficializzata dal cantante solo nel 2021, dopo la vittoria del gruppo di X Factor al Festival di Sanremo 2021.

Sui social network Giorgia Soleri ha confidato di soffrire di vulvodinia. Si tratta di una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne. Non ha un target specifico. Si presenta soprattutto in età fertile, ma può presentarsi anche in altri periodi della vita di una donna, dalla pubertà alla menopausa.

La vulvodinia provoca bruciore, irritazione, secchezza, sensazione di abrasione a livello vulvare, tensione, sensazione simile a punture di spillo, disepitelizzazione, percezione di avere tagli sulla mucosa e gonfiore.

La presenza di vulvodinia genera in chi ne soffre irritabilità, depressione e frustrazione che vanno a incidere nei rapporti con gli altri e nella sfera sessuale.