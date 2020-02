Conversano tuona su Serena dopo l’eliminazione dal GF: “Sei nella storia”

Conversano tuona su Serena dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 4: “Sei nella storia”. Il post al vetriolo sui televoti

Puntuale come un orologio svizzero arriva il commento molto salato di Giovanni Conversano dopo l’eliminazione di Serena Enardu dal Grande Fratello Vip. Gli attriti dei due ex, che si conobbero a Uomini e Donne, sono ormai cosa nota. Non si può dunque dire che l’ennesima tuonata del compagno di Giada Pezzaioli sulla 43enne cagliaritana arrivi come un fulmine a ciel sereno. Fatto sta che anche stavolta il pugliese ha voluto lanciare una freccia ‘avvelenata’ all’ex. Nella fattispecie ha sottolineato come da quando si è affacciata al reality Mediaset di Canale 5 abbia perso ogni televoto in cui è stato chiamato in causa il pubblico per decidere la sua sorte.

Giovanni sulla Enardu: “Tre volte su tre la gente ti ha voluta fuori. Fatti una domanda e datti una risposta”

“Il pubblico sovrano aveva già deciso”, esordisce Conversano su Instagram. “Sei nella storia – prosegue – Tre volte su tre la gente ti ha voluta fuori (per la prima volta nella storia di un televoto). Fatti una domanda e datti una risposta! P.S.: è finito il tempo in cui il vittimismo, l’ipocrisia e la menzogna avevano la meglio”. Infine Giovanni chiosa: “Non hai mai imparato che chi semina vento, raccoglie tempesta!”

Mattino 5, Conversano sempre all’attacco dell’ex tronista sarda: “Persona repressiva”

Solo poche ore fa, l’imprenditore ha lanciato altri ‘dardi infuocati’ su Serena. Lo ha fatto a Mattino 5, nello studio orchestrato da Federica Panicucci: “Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a lei. Se si sono messi d’accordo lo capisco anche (in riferimento a un presunto accordo con Pago, ndr), lo preferisco, lo vedo in maniera diversa”. E ancora: “Nelle dirette h24, spesso sono reticenti ‘non dire questo, non dire quell’altro’”. Conversano ha anche definito l’ex “una persona repressiva”.