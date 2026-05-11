Conduzione Domenica In e Dentro la Notizia, Nuzzi e Venier via? Le decisioni di Rai e Mediaset

Per Rai e Mediaset è tempo di bilanci e scelte in vista della prossima stagione televisiva. Chi condurrà la prossima edizione di Domenica In e di Dentro la Notizia? Si proceda con ordine: da mesi si mormora che Mara Venier dovrebbe lasciare lo storico varietà in onda il dì festivo sull’ammiraglia della tv pubblica. Lei stessa, in varie occasioni, ha lasciato intendere che si sarebbe ritirata a vita privata. Tra l’altro tale copione lo si è già visto negli ultimi anni, con la ‘Zia’ che ha dichiarato più volte la sua intenzione di mollare per poi presentarsi all’inizio di stagione regolarmente alla conduzione del programma. E adesso? Secondo quanto riportato da Dagospia, la storia si ripeterà anche stavolta: Venier dovrebbe tornare anche nel 2026/2027 alla guida della trasmissione.

Domenica In, retroscena: Mara Venier dovrebbe restare

In via Asiago, la permanenza di Venier non viene ancora ufficializzata ma prende forma, fa filtrare Dagospia, che aggiunge che nelle prossime settimane ci saranno degli incontri tra il direttore dell’intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, e l’agente della conduttrice veneziana, Beppe Caschetto. Tali riunioni saranno organizzate per definire in che modo realizzare la prossima stagione del varietà. Dunque, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, anche la prossima edizione di Domenica In dovrebbe essere targata Mara Venier.

Dentro la Notizia: si va verso la riconferma di Gianluigi Nuzzi

Spostandosi sul versante Mediaset, che fine farà Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5? Anche in questo caso si va verso la riconferma sia del talk sia di chi lo guida. Sempre Dagospia riferisce che i piani alti di Cologno Monzese sono soddisfatti dei risultati ottenuti dalla trasmissione. Nuzzi viene costantemente battuto dal competitor, ossia da La Vita in Diretta di Alberto Matano. Però Dentro la Notizia sta facendo registrare numeri in crescita.

Si ricorda che Nuzzi è subentrato a Myrta Merlino che per due stagioni ha timonato Pomeriggio 5, con risultati tutt’altro che rosei. La giornalista campana era stata chiamata a sostituire Barbara d’Urso, dopo la traumatica rottura di quest’ultima con Mediaset. Rottura che tra l’altro ha spinto l’ex conduttrice di Domenica Live a denunciare l’azienda per cui ha lavorato per circa due decenni.