Conduttore Rai nella bufera, il gossip: “Nasconde situazione drammatica”

Conduttore Rai lascia un programma, ma cosa c’è dietro? La vera ragione

Un conduttore Rai avrebbe lasciato un programma già consolidato ma non ammettendo il vero motivo. A lanciare il gossip è stato il settimanale Chi, che ha rivelato una verità che ha a sua volta scatenato la caccia al nome. Non si conosce infatti l’identità del conduttore finito sotto accusa, non sono stati fatti nomi né ipotesi. Probabilmente il motivo per cui è stata presa questa decisione è stato mantenuto segreto perché pare siano coinvolti pure tribunali. Insomma nulla di divertente o trash, potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio. Ma leggiamo insieme il gossip lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini e che sta facendo mormorare il Web.

Chi lancia il gossip sulla Rai: “Conduttore con situazione drammatica”

“Ha annunciato l’addio a un programma consolidato, dicendo che avrebbe preso altre strade. In realtà dietro questo grande gesto nasconde una situazione drammatica fatta di sentenze e reati. Chi è il mal capitato?”, questo si legge tra le Chicche di gossip sul nuovo numero in edicola della rivista. Come avete visto, non sono stati fatti nomi anche se un indizio sembra essere piuttosto chiaro. Non possiamo sapere a chi sia riferito questo scoop, ma intanto Dagospia ha aggiunto un ulteriore indizio per giungere al conduttore Rai protagonista: “Aiutino: non è più in Rai da qualche settimana”. Chi sarà questo conduttore Rai? Non è dato saperlo al momento, ma di sicuro questo gossip servirà a scatenare una vera bufera sui conduttori che lavorano sui primi canali televisivi.

Conduttore Rai ha lasciato un programma per motivi non dichiarati: chi potrebbe essere?

Ognuno di noi si farà un’idea su chi potrebbe mai essere questo conduttore e se ne parlerà molto nei prossimi giorni. Dunque è facile pensare che nelle prossime settimane potrebbero giungere ulteriori aggiornamenti o gossip a riguardo. In rete inizieranno a spuntare gossip e nomi a riguardo e magari chi verrà tirato in ballo erroneamente si ritroverà costretto a smentire. L’estate aiuterà a mettere a tacere questo gossip oppure il pubblico vorrà sapere a tutti i costi?