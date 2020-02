Concorrenti Serale Amici, contratti discografici per due cantanti e retroscena provini

Serale Amici concorrenti ammessi, Maria De Filippi svela retroscena su alcuni cantanti

I concorrenti del Serale di Amici sono dieci, e sono così pochi perché a Maria De Filippi Mediaset ha chiesto di anticipare di parecchio la fase finale della trasmissione che anche quest’anno – ricordiamolo – sarà in diretta. Nella conferenza stampa che Maria ha tenuto oggi su Amici 19 sono emerse alcune curiosità sugli allievi e anche su qualche cantante che pur non avendo conquistato i professori ai casting ha avuto comunque successo.

Concorrenti Amici Serale, l’anno scorso Gaia Gozzi scartata

Maria si è soffermata inizialmente su Gaia facendo presente a tutti che l’anno scorso aveva fatto i casting e non li aveva superati e che quest’anno invece “è tornata con un produttore, sette pezzi e una identità musicale precisa”. E non è certo Gaia il primo caso di provino non andato bene immediatamente. Solo che qualche eliminazione proprio non le è andata giù: la De Filippi si è infatti detta dispiaciuta della non ammissione di un ragazzo che poi ha preso una strada diversa: parliamo del cantante Ultimo che non ha certo bisogno di presentazioni.

Concorrenti Serale Amici, alcuni già contattati dalle case discografiche

Sensi di colpa a parte, Maria si è detta molto soddisfatta dell’evoluzione di Amici e ha parlato anche delle richieste di contratti discografici che alcuni cantanti hanno già ricevuto. Di chi parliamo esattamente? Sono due i concorrenti che hanno conquistato i produttori: Sony e Warner hanno contattato Gaia, e Jacopo Ottonello ha ricevuto proposte dalle queste stesse case oltre che da Universal. Al momento niente da fare per il resto dei cantanti, che pure sono molto bravi, ma il Serale è appena iniziato e i concorrenti avranno modo di farsi conoscere meglio nel corso delle puntate.

Maria De Filippi, la richiesta alle case discografiche per il Serale

La De Filippi ha anche parlato di una richiesta particolare fatta alle case discografiche: i cantanti potranno uscire con il loro Ep durante il Serale ma la conduttrice ha preteso che il lancio di tutti i lavori avvenga nella medesima settimana. Idee chiarissime prima del Serale insomma. Vedremo cosa decideranno di fare Gaia e Jacopo, visto che scegliere tra due o più case discografiche deve averli gasati ma anche riempiti di dubbi. Restate con noi!