Concorrenti Sanremo, cast pronto: in bilico The Kolors, Salmo alla prima puntata

Sanremo 2020, il cast è pronto: le ultime indiscrezioni sui partecipanti

Il cast di Sanremo 2020 è ormai formato. Non abbiamo ancora l’ufficialità da parte di Rai e Amadeus, che quest’anno sarà alla conduzione per la sua prima volta, ma è chiaro che fino a quando non saranno comunicati i nomi non potremo sorvolare sui rumor dell’ultima ora. Anche perché questa volta arrivano direttamente dalla rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, che – come ben sapete – gode di una certa attendibilità e che quindi potrebbe sapere davvero qualcosa di più rispetto al Web e al resto delle riviste. Ma veniamo subito al dunque.

Concorrenti Sanremo, l’elenco dei possibili partecipanti: un bel mix firmato Amadeus

I nomi dei cantanti di Sanremo 2020 fatti da Chi ci sembrano piuttosto interessanti, sia perché c’è qualche effetto sorpresa sia perché effettivamente il cast appare molto vario, sulla scorta degli ultimi Sanremo andati in onda in cui Claudio Baglioni ha fatto un lavoro eccellente. Vediamoli assieme:

Achille Lauro;

Anastasio;

Diodato;

Elettra Lamborghini;

Elodie Di Patrizi;

Enrico Nigiotti;

Francesco Gabbani;

Giordana Angi;

I Pinguini Tattici Nucleari;

Irene Grandi;

Junior Cally;

Levante;

Marco Masini;

Michele Zarrillo;

Morgan in coppia con Bugo;

Paolo Iannacci;

Piero Pelù;

Rancore;

Raphael Gualazzi.

Sanremo 2020 partecipanti: The Kolors e Samuele Bersani, sfida all’ultima nota

Se questi nomi sono dati quasi per certi da Chi non si può dire lo stesso di Samuele Bersani e dei The Kolors che starebbero lottando per l’ultimo posto disponibile. Chi vincerà? Difficile dirlo perché bisognerebbe ascoltare il pezzo. Riguardo alle altre novità, pare che nella prima puntata a esibirsi sarà il rapper Salmo, seguitissimo dalle nuove generazioni e quindi senz’altro scelto anche per attirare verso il Festival un target meno adulto (come del resto si capisce dalle scelte fatte da Amadeus e dal resto degli autori). Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!