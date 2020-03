Concorrenti Gf Vip partecipano al flashmob di tutta Italia: lacrime in Casa

Grande Fratello Vip, i concorrenti partecipano al flashmob di tutta Italia e si emozionano

I concorrenti del Gf Vip 4 come il resto d’Italia: alle 18 anche loro hanno cantato Azzurro. Dopo che Alfonso Signorini li ha aggiornati sull’emergenza Coronavirus, i ragazzi hanno iniziato a fantasticare su come sia realmente la situazione fuori dall’Italia. Ogni giorno si riuniscono tutti per pregare insieme per le famiglie che stanno perdendo i loro cari, ma oggi Fernanda Lessa ha proposto anche altro. In giardino, dopo gli ultimi aggiornamenti, la concorrente ha proposto di fare un flashmob per far sentire la loro vicinanza a tutti gli italiani in quarantena. Licia Nunez ha subito fermato l’idea, perché dubbiosa di come sarebbe stata recepita dagli spettatori. Ma dopo pochi minuti il Gf Vip ha chiamato Patrick in confessionale e ha chiesto a tutti di unirsi al flashmob di tutta Italia.

I concorrenti del Gf Vip cantano Azzurro come tutta Italia alle 18

“Cantiamo Azzurro alle 18, lo fa tutta Italia”, ha detto Patrick informando tutti gli altri concorrenti. In un batter d’occhio si sono tutti riuniti sulle scale della piscina e hanno iniziato a cantare alle 18 spaccate. Forse spinti anche dalla musica proveniente dai condomini che circondano Cinecittà, le stesse strade da cui i concorrenti oggi sentono un silenzio assordante a differenza di prima. Il Gf Vip però li ha fermati, perché avrebbero messo loro la base. Ma i concorrenti effettivamente sentivano già la musica: “Non sentite in tutta la città?”, ha detto Patrick. Roma ha risposto bene al flashmob quindi, come di sicuro in tante altre parti d’Italia. E i concorrenti del Gf Vip hanno avuto modo di sentirsi parte di questa battaglia che tutto il popolo italiano, unito, sta combattendo dalle proprie case.

Flashmob in tutta Italia, i concorrenti si emozionano con l’Inno di Mameli: lacrime al Gf Vip

Terminata la canzone, i ragazzi si sono fermati tutti ad ascoltare la musica proveniente dalla città. Fermi, incantati, affascinati e un po’ emozionati. La regia li ha riportati alla realtà, chiamandoli tutti in confessionale, mentre per Roma si continuava ad ascoltare A mano a mano di Rino Gaetano, come ha detto Licia. Tornati in giardino i ragazzi hanno continuato ad ascoltare assorti i canti della città e si sono molto emozionati. Antonella, Teresanna e Paolo non hanno nascosto le lacrime. E sentendo le prime note dell’Inno di Mameli non hanno potuto fare altro che unirsi al canto…