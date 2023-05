Al via l’atteso concerto del 1° Maggio, come al solito trasmesso su Rai Tre da Roma. La diretta televisiva è stata preceduta dal pre-show in piazza San Giovanni, con protagonisti Wepro, Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Dalle 15.15 è iniziato il Concertone vero e proprio. Ad aprire le danze, ecco Mille, Etta, Still Charles, Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT), Tropea, Napoleone, Giuse The Lizia, Paolo Benvegnù, Epoque, Neima Ezza, BNK44, Gaia e Rose Villain. Una serie di artisti che hanno acceso la vena critica e ironica di parecchi telespettatori sintonizzati sul terzo canale della Tv di Stato. Tanti gli utenti che si sono infatti riversati su Twitter per sottolineare chi fossero i musicisti sul palco.

“Se ho capito bene vanno al Concertone tutti quelli scartati dalle feste di quartiere”, la battutaccia di un utente. “Quest’anno il budget del concertone era di 10€”, il sarcasmo di un altro internauta. C’è chi è stato ancor più esplicito: “Ma chi sono questi al Concertone?”. Qualcuno, non avendo la più pallida idea di chi si stesse esibendo, si è dato del ‘boomer‘: “Guardo il Concertone e mi sento una boomer che non conosce sti tizi che cantano”. Non tutti sono andati per il sottile: “Il concertone dalle 15 alle 18 è caratterizzato da una sola frase: “Ma chi ca**o è?”. E ancora: “Quei benedetti sconosciuti sul palco”.

“Lungi da me fare la snob…ma ormai canta davvero chiunque eh”, la critica pesante di un utente a cui ha fatto ecco un altro telespettatore: “Ma questi hanno mai cantato in vita loro prima di oggi?”. “No, seriamente, chi è tutta sta gente sconosciuta”, un altro dei tantissimi ‘cinguettii’ che hanno sostenuto che gli artisti che hanno aperto le danze dell’evento non siano proprio di spicco.

La scaletta del Concertone ora per ora

L’evento ha mescolato artisti emergenti a cantanti più di ‘peso’. Di seguito la scaletta ora per ora del Concertone che ha visto nuovamente protagonista della conduzione Ambra Angiolini. Grande attesa per alcuni big, quali Ligabue, Emma, Mr. Rain, Lazza, Francesco Gabbani e Ariete.

DALLE ORE 15 L’orchestraccia – Ginevra – Serendipity – Ciliari – Uzi Lvke – Hermes

DALLE ORE 16 Mille – Etta – Still Charles-Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT) – Tropea-Napoleone – Giuse The Lizia

DALLE ORE 17 Paolo Benvegnù – Epoque – Neima Ezza – BNK44 – Gaia – Rose Villain

DALLE ORE 18 Wayne – Alfa-Aiello – Fulminacci – Il Tre-Baustelle

DALLE ORE 20 Matteo Paolillo – Levante – Ligabue – Ariete – Mr.Rain

DALLE ORE 21 Aurora – Emma – Lazza – Tananai

DALLE ORE 22 Carl Brave – Francesco Gabbani – Geolier -Coma_Cose

DALLE ORE 23 Piero Pelù con Alborosie – Mara Sattei – Righeira – Rocco Hunt

Dalle 19 alle 20 è prevista la canonica pausa per fare spazio al Tg3. In quest’ora, a tenere compagnia al pubblico della piazza di San Giovanni, ci sarà il dj set di Ema Stokholma.