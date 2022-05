Concerto Primo Maggio: Fedez punge, arriva la replica di Ambra in diretta

Fedez batte un colpo dall’America, Ambra Angiolini risponde da Piazza San Giovanni. Il Concertone del Primo Maggio 2022 è stato molto più tranquillo rispetto a quello dello scorso anno, quando il rapper milanese aveva sganciato una bomba sull’evento, accusando la Rai di aver provato a censurarlo. Ne nacque una polemica rovente e spinosa, con il servizio pubblico che querelò il cantante, salvo poi fare marcia indietro e ritirare la denuncia. Tutto finito? Quasi, visto che Fedez, che al momento si trova negli Usa con la moglie Chiara Ferragni, a ridosso dell’inizio della manifestazione di ieri, ha pubblicato sui suoi profili social una Story velenosa: “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”. Dalla serie: chi ha orecchie per intendere, intenda. A rispondere ci ha pensato la conduttrice del Concertone, Ambra Angiolini.

Nelle battute finali del Concerto, Ambra ha replicato al rapper. Nessun tono di polemica. Anzi l’ex volto di Non è la Rai ha strizzato simpaticamente l’occhio a Fedez. “Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio: ‘Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso’. Noi a Fedez: ciao Federicooo!”: così l’attrice che ha immediatamente incassato via social la controreplica dell’artista milanese: “Ciao Ambraaaaaaaaaaaaa”.

Fedez e Ambra insieme dietro al bancone di X Factor: retroscena e news

Il botta e risposta spassoso potrebbe essere l’antipasto di quel che si vedrà a X Factor nei prossimi mesi. Infatti i due artisti potrebbero trovarsi fianco a fianco dietro al bancone dei giudici. Il talent show targato Sky, nei giorni scorsi, ha annunciato ufficialmente che il marito di Chiara Ferragni tornerà nel programma nelle vesti di coach. E la Angiolini cosa c’entra? C’entra, visto che i ben informati che conoscono le dinamiche della trasmissione hanno assicurato che l’attrice è in trattativa con Sky per essere uno dei nuovi volti dello show.

Secondo le ultime indiscrezioni fatte trapelare da Dagospia, la produzione del talent e Ambra starebbero trattando e i colloqui sarebbero in fase avanzata. Altrimenti detto, non sono per nulla remote le possibilità di vedere l’ex di Francesco Renga e Massimiliano Allegri tra i protagonisti della prossima edizione del programma che, dopo le ultime stagioni deludenti sul fronte ascolti, sta cercando il modo di risollevarsi. Fedez e Ambra potrebbero quindi essere i volti giusti per ridare slancio e nuova linfa alle dinamiche del talent.