Concerto primo maggio 2019: conduttori, cantanti, come seguirlo in tv

Chi ci sarà al concerto del primo maggio condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi

Torna l’atteso appuntamento con il concertone del primo maggio che nel giorno della Festa dei Lavoratori dal 1990 raduna in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma migliaia di spettatori e telespettatori, nonché tantissimi cantanti e musicisti del panorama musicale nostrano e internazionale. Ma chi ci sarà in questa edizione targata 2019? Nelle ultime ore è stato chiuso ufficialmente il cast del grande evento musicale promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Per il secondo anno consecutivo alla conduzione saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Il concertone,intitolato quest’anno “Lavoro – Diritti – Stato Sociale – La Nostra Europa” andrà in onda, comeal solito; su Raitre con la regia di Cristiano D’Alisera, su testi di Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo e Alessandro Matarante. La direzione artistica del Concerto del 1 Maggio di Roma è curata da Massimo Bonelli che è anche l’organizzatore generale dell’evento. Durante la giornata sarà decretato anche il vincitore assoluto del contest 1M Next 2019 che vede in finale tre giovani emergenti della musica italiana.

Concerto del 1 maggio 2019: il cast

A calcare il palco di San Giovanni ci saranno davvero tanti artisti. Tra i big italiani annunciati compaiono il cantautore Daniele Silvestri, fresco vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo; i Subsonica, che chiudono al concerto del 1 maggio un lungo tour tutto sold out; la rivelazione dell’ultimo Festival Achille Lauro; il fenomeno trap Ghali, ma anche Manuel Agnelli feat Rodrigo d’Erasmo, Ghemon, Motta, Negrita, The Zen Circus e Rancore. Tanti anche i cantanti e i gruppi esponenti della musica indie e più attuale come La Rappresentante di Lista con l’iconica front-woman Veronica Lucchesi, gli Ex-Otago, La Municipal, i Pinguini Tattici Nucleari e il vincitore dell?ultima edizione di X Factor, Anastasio. In line up ci saranno anche i 3 vincitori del contest 1M Next 2019: I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin. Sul palco anche Ylenia Lucisano (selezionata da DOC LIVE), Ferdinando (vincitore del Barezzi), Walter Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale).

Elenco completo dei cantanti del Concerto del Primo Maggio 2019 su Rai 3

Achille Lauro

Anastasio, Bianco ft Colapesce

Canova, Carl Brave

Coma_Cose, Daniele Silvestri

Dutch Nazari

Eman

Eugenio in Via Di Gioia

Ex-Otago

Fast Animals and Slow Kids

Fulminacci

Gazzelle

Ghali

Ghemon, Izi

La Municipàl

La Rappresentante di Lista

La Rua

Lemandorle

Manuel Agnelli ft Rodrigo D’Erasmo

Motta

Negrita

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Omar Pedrini

Orchestraccia

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Subsonica

The Zen Circus

Dove vedere e ascoltare (tv e radio) il concerto del Primo Maggio e Programma

L’edizione 2019 del Concertone del 1 maggio verrà trasmesso come di consueto su Raitre a partire dalle ore 15.00 fino a mezzanotte circa. I live saranno ascoltabili anche su Rai Radio2 in diretta live e social dal backstage con Gino Castaldo, Ema Stokholma, Carolina Di Domenico e Melissa Greta Marchetto. Dalle ore 15.00 alle 16.00 ci sarà l’anteprima del concerto, alle 16.00 inizierà la prima parte fino alle 18.55 quando inizierà la seconda parte che andrà avanti fino alle 21.00. La parte finale partirà per le 21.05 con la grande conclusione intorno alla mezzanotte.