Concerto di Gigi D’Alessio finisce male: malori e botte

Nelle scorse ore Gigi D’Alessio è stato protagonista di un concerto al centro polisportivo di Castel di Sangro, dove attualmente i calciatori del Napoli si trovano in ritiro. Un evento non da poco a cui hanno presenziato oltre cinquemila persone ed anche alcuni giocatori del club partenopeo. Doveva essere un momento di festa e spensieratezza, si è tramutato sul finale in un caos totale in cui sono stati registrati malori e pure delle risse. Una situazione che ha costretto D’Alessio ad interrompere la sua esibizione per circa mezzora.

Secondo quanto emerso, è stato necessario l’intervento dei sanitari della Croce Azzurra Alto Sangro per diversi casi di malore. Nel corso del concerto infatti, alcune persone hanno accusato dei cali di pressione. Il quotidiano Leggo parla anche di attacchi di panico, perdita di coscienza e traumi.

In tutto ciò si è pure scatenata una rissa. Sempre Leggo ha raccontato che il caos si è generato nel momento in cui un addetto alla vigilanza privata avrebbe colpito con un pugno al volto un ragazzino, per poi spintonare una donna in stato di gravidanza, disabile e un medico in pensione. La situazione al concerto avrebbe preso una brutta piega poco prima che l’evento terminasse. Secondo quanto ricostruito, sul posto sono anche giunti i carabinieri.

Gigi D’Alessio ha seguito attentamente il lavoro dei soccorsi

Gigi D’Alessio, come riferito da Amolivenews, è stato accompagnato da una band di nove elementi e ha cantato oltre una cinquantina di canzoni del suo repertorio. Nel momento in cui si sono verificati i suddetti imprevisti, il cantante ha subito sospeso lo spettacolo ed è rimasto sul palco per seguire attentamente il lavoro dei soccorsi del 118 giunti, oltre a informarsi sull’evoluzione della faccenda.

L’evento ha subito uno stop di circa mezzora. D’Alessio ha quindi intonato velocemente un ultimo brano ed ha chiuso la sua performance, anche perché il clima festoso del concerto era ormai evaporato. Infatti il pubblico non ha nemmeno chiesto il bis, avendo compreso il momento delicato.