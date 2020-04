Il Concerto del Primo Maggio 2020 ci sarà: l’evento sarà rivoluzionato

Concerto Primo Maggio (Rai Tre): l’evento ci sarà, seppur rivoluzionato dalle norme anti coronavirus

Il coronavirus non ferma il ‘tradizionale’ Concerto del Primo Maggio, che anche quest’anno sarà trasmesso su Rai Tre. Certo sarà un’edizione totalmente diversa e rivoluzionata rispetto a quelle del passato. Ma quel che più conta è che l’evento si farà e arriverà nelle case degli italiani. Il titolo scelto da CGIL, CISL e UIL per il 2020 è “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”. L’obiettivo è quello di porre particolare attenzione allo stravolgimento del mondo del lavoro. Stravolgimento inevitabile durante e dopo l’epidemia dettata dal Covid-19.

Come sarà organizzato il Concerto del Primo Maggio

Il concerto sarà trasmesso da Rai Tre e si alimenterà di contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati da iCompany. La direzione artistica dell’evento sarà affidata a Massimo Bonelli. La messa in onda, in diretta, verrà fatta dagli studi Rai di via Teulada (Roma). Non mancheranno gli ospiti che parteciperanno in collegamento con set musicali e contributi speciali. Per quel che concerne la preservazione della qualità della musica, i live si svolgeranno in gran parte all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sarà allestito l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altri luoghi ad hoc sparsi lungo lo Stivale e proposti direttamente dai cantanti. Naturalmente il tutto rispettando le norme anticontagio in vigore.

Gli artisti del Concerto Primo Maggio 2020 saranno annunciati a breve: all’evento si uniranno anche i vincitori di Primo Maggio Next

Gli artisti che prenderanno parte all’evento saranno annunciati nei prossimi giorni. Inoltre ci saranno anche i tre vincitori del contest per nuovi artisti “PRIMO MAGGIO NEXT”. Questi ultimi saranno scelti il 18 e 19 aprile (a partire dalle ore 15.00). I casting verranno eseguiti in modo inedito, cioè tramite una diretta streaming sul portale next.primomaggio.net. Durante l’esibizione dovranno reinterpretare il brano in gara dalla propria abitazione.