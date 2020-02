Come una madre, anticipazioni seconda puntata: il viaggio a Roma e gli assassini

Anticipazioni 9 febbraio Come una madre, la trama della fiction con Vanessa Incontrada

La fiction con Vanessa Incontrada, Come una madre, è partita dal vivo della vicenda e ha offerto subito al telespettatore numerosi colpi di scena. Prima di darvi le anticipazioni sulla seconda puntata permetteteci di ricordarvi la trama generale della fiction: la storia parla di Angela, assistente sociale che si trova coinvolta nelle indagini sull’omicidio di Elena, sua vicina di casa che prima di morire le ha affidato i figli. In realtà la donna è innocente ma è stata incastrata da un piano ordito da Massimo, un agente segreto che pare aver organizzato anche l’assassinio di Elena sfruttando un appuntamento che quest’ultima aveva fissato con Kim, uomo misterioso che aiuterà Angela nel corso della sua fuga dagli assassini e dalla giustizia. Veniamo ora alle anticipazioni.

Come una madre trama seconda puntata: cosa succederà la prossima puntata

Nella seconda puntata di Come una madre vedremo Angela conoscere meglio Bruno e Valentina, i figli di Elena. L’assistente sociale cercherà di raggiungere Roma assieme ai due provando a seminare gli inseguitori che non si daranno pace fin quando non l’avranno trovata; numerosi saranno i pericoli che dovrà superare e che metteranno a rischio la vita di tutti: pericoli che al tempo stesso le permetteranno di avvicinarsi di più ai due piccoli e che la aiuteranno a raccontare la propria storia e a ricordare il figlio Matteo.

Repliche Come una madre: cos’è successo e dove rivedere le puntate della fiction

Per rivedere le puntate di Come una madre non dovrete far altro che collegarvi con il vostro smartphone, tablet o Pc, o se l’avete anche con una smart Tv, a Rai Play, app ufficiale Rai che vi permetterà di guardare on demand qualsiasi fiction già andata in onda. La seconda puntata sarà trasmessa il 9 febbraio! Buona visione!