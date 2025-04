Come sta Bobo Vieri dopo il malore? Pericolo scampato, le novità

Anche una vacanza a cinque stelle può trasformarsi in un incubo. È ciò che è accaduto a Bobo Vieri e alla sua famiglia, costretti a rientrare in Italia dopo che l’ex calciatore ha accusato un malore. Le sue condizioni hanno preoccupato i fan che lo seguono sui social, dove ha voluto tenerli aggiornati fin dal primo giorno: dal ricovero in ospedale alle Maldive fino ai controlli nella clinica di Milano.

Come sta Bobo Vieri

Pericolo scampato per Bobo Vieri, che dopo giorni di paura ha aggiornato i fan, spiegando che cosa ha avuto e cosa ora deve fare per guarire. Attraverso una storia sui social, ha riferito di essere tornato in ospedale per ulteriori controlli e, secondo quanto riferito dai medici, non si tratta di una polmonite. Dovrà assumere dei farmaci per un po’ di tempo e deve restare a riposo per circa dieci giorni.

Il malore alle Maldive

Bobo Vieri ha fatto preoccupare i fan quando ha condiviso sui social una foto con la maschera per l’ossigeno su un letto d’ospedale. Poi ha pubblicato il video in cui spiegava di essere partito dall’Italia con tosse e dolori alle ossa. Per tale motivo, ha preso antidolorifici per qualche giorno con la speranza che i sintomi passassero, senza, però, ottenere risultati. Così, domenica ha deciso di consultare un medico che gli ha visitato i polmoni, spiegando che uno dei due fischiava un po’. Poi gli ha prescritto gli antibiotici che, secondo quanto spiegato da Vieri, non sarebbero serviti a molto tanto da costringere tutta la famiglia a tornare in Italia per ulteriori controlli.

Il gesto di Costanza Caracciolo

Mentre Bobo Vieri aveva spiegato di essere dovuto andare in ospedale alle Maldive e che la loro vacanza sarebbe finita prima a causa del malore, la sua compagna Costanza Caracciolo non ha perso occasione di continuare a postare sui social foto e video del viaggio. Il suo gesto non è passato inosservato ed ha scatenato la reazione di molti fan che avrebbero visto di cattivo gusto tale atteggiamento, considerandolo una mancanza di rispetto nei confronti del padre delle sue figlie.

Maldive seconda casa per Bobo e Costanza

Anche se la vacanza alle Maldive è finita prima e con molta preoccupazione, per Bobo e Costanza è ormai una tappa fissa annuale. Lo ha spiegato l’ex velina di Striscia la notizia sui social, consigliando la destinazione a tutti i fan che la seguono e che le hanno chiesto informazioni. Per loro, le Maldive sono una seconda casa dove tornare una volta l’anno per rilassarsi e trascorrere del tempo lontano dalla routine, immersi nella natura.