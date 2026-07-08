“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?” La risposta matura di Fedez dopo i tradimenti

Fedez, a Pulp Podcast, si è ritrovato a rispondere a una domanda a bruciapelo relativa alla fine della relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni, con la quale ha due figli: Leone e Vittoria. A porre il quesito al rapper è stato l’ospite Federico “Chico” Parlanti. Senza troppi giri di parole, quest’ultimo ha chiesto: “Ma come hai fatto a lasciarla?” Il cantante non si è scomposto e non è nemmeno parso turbato dall’argomento. Anzi ha dato una spiegazione matura, sottolineando che ancora oggi, nonostante il matrimonio sia finito, considera l’influencer cremonese una persona molto importante della sua vita. Inoltre, ha evidenziato di averla amata molto, anche se ha ammesso di aver commesso diversi errori durante il rapporto.

Le parole di stima di Fedez per Chiara Ferragni

“Come ho fatto a lasciare Chiara? Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi”, ha dichiarato Fedez, rimarcando che la decisione di mettere fine al matrimonio è stata molto difficile e tribolata. Ha anche sostenuto che diverse indiscrezioni trapelate sui media non corrispondono alla verità. Ha però scelto di non smentirle in quanto ritiene che non necessitano di ulteriori spiegazioni. Dalla serie: non tutto deve essere raccontato. C’è da dire che sono stati lui stesso e l’ex moglie che per anni hanno dato in pasto il loro privato, rendendo pubblici innumerevoli dettagli del loro rapporto coniugale.

Fatto sta che oggi Fedez ha voltato pagina sotto tutti i punti di vista. Da mesi mantiene un profilo molto basso. Le ruggini createsi subito dopo la fine delle nozze sembrano stare evaporando. Questo almeno è ciò che si evince dalle sue considerazioni: “Chiara è una persona a cui ho voluto veramente bene, è una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita”.

Oggi sia lui sia lei si sono ricostruiti una vita. Il rapper fa coppia con la giovane stilista Giulia Honegger. Tra poche settimane i due diventeranno genitori. Ferragni, dopo aver frequentato Giovanni Tronchetti Provera, si è legata al manager di origini colombiane José Hernandez. La storia d’amore ha avuto inizio qualche mese fa e sembra procedere spedita. Si mormora inoltre che Chiara, quando ha saputo che l’ex marito sarebbe diventato padre per la terza volta, avrebbe dato la sua disponibilità affinché Leone e Vittoria abbiano tutto il supporto necessario per instaurare un bel legame con il fratellino o la sorellina che verrà.

Perché Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati e l’ombra dei tradimenti

Il matrimonio è finito dopo che Ferragni è stata travolta dal cosiddetto “Pandoro gate“. Quando la relazione è terminata sono emersi alcuni dettagli relativi alla rottura. Clamoroso quello dei tradimenti confessati dallo stesso Fedez che, all’interno del suo libro pubblicato nell’ottobre del 2025, ha scritto: “La rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti. Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare”.