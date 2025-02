Colpo di scena, Elena Sofia Ricci torna in tv: dove la vedremo

Da mesi Elena Sofia Ricci sta facendo molto parlare di lei sia per quanto riguarda il suo ritorno in tv per la serie I Cesaroni sia per la fiction su Rai 1 Che dio ci aiuti. Mentre avrebbe rinunciato definitivamente alla famiglia allargata di Canale 5, invece, ha appena annunciato di essere pronta a tornare accanto di Francesca Chillemi nei panni di Suor Angela. E lo ha fatto attraverso un post sui social che ha sorpreso i fan che non vedono l’ora di seguirla nei nuovi episodi.

Il ritorno di Elena Sofia Ricci in tv

Dopo lunghe settimane di suspence, Elena Sofia Ricci ha ufficialmente confermato la sua presenza nel cast di Che dio ci aiuti in onda nei prossimi giorni su Rai 1. L’attrice, infatti, ha deciso di tornare a vestire i panni di Suor Angela in un modo, però, diverso rispetto al solito. Secondo quanto si apprende dal web e dalle anticipazioni dei nuovi episodi, il suo personaggio sarà presente solo in piccole parti.

Sui social ha annunciato il grande ritorno che ha fatto impazzire i fan della fiction e di lei. “Proprio non ce la faccio a lasciare dove è casa”, ha scritto, condividendo alcune foto scattate durante le riprese. Nelle immagini vi sono anche i suoi colleghi come Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni che da anni vivono insieme alla Ricci tale esperienza lavorativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

Quando va in onda Che dio ci aiuti

Che dio ci aiuti tornerà in prima visione su Rai 1 a partire dal 27 febbraio 2025. Il cast che ha lavorato all’ottava stagione è composto da Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra, Giovanni Scifoni come Lorenzo Riva, Bianca Panconi nel panni di Melody, Ambrosia Caldarelli nelle vesti di Cristina Vanzini, Tommaso Donadoni nel ruolo di Pietro Riva, Ludovica Ciaschetti interpreta Olly, Giulio Maria Corso sarà l’Avvocato Corrado Proietti, Gaia Bella nel ruolo di Giulia Riva.

Il successo della fiction e di Suor Angela

Era il 2011 quando per la prima volta andò in onda Che dio ci aiuti e fin dalla prima edizione riscontrò un grande successo. Sono passati quattordici anni dal primo episodio ma il pubblico continua ad amarne ogni piccola sfaccettatura, dalla trama ai protagonisti della storia e gli attori che vi lavorano.

Sarà per il fatto che dramma e commedia diventano una combo che riesce ad affrontare temi universali come l’amore, la fede, la ricerca di se stesso, argomenti sempre attuali e che attirano l’attenzione del pubblico. Suor Angela, poi, interpretata da Elena Sofia Ricci, ha da sempre un ruolo speciale: empatica e pragmatica, affronta le difficoltà sempre con un sorriso e un pizzico di ironia che la rende ancora più umana. Per questo i fan la adorano e non possono farne a meno?