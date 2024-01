Colpo di Luna, “non è Accorsi ma Berlusconi”: social in delirio

Stefano Accorsi ospite a Colpo di Luna, il varietà di Virginia Raffaele. La prima puntata dello show, in onda in prime time su Rai Uno venerdì 12 gennaio, ha visto l’ospitata anche di Fabio De Luigi. I due interpreti hanno scherzato e riso con la conduttrice. Le gag sono state incentrate sulla promozione del film “50 km all’ora”, di cui Accorsi e De Luigi sono protagonisti (l’ex comico di Mai Dire Gol è anche il regista dell’opera). Come è andata? Male. Perché Rai uno deve prestarsi ancora a simili, vale a dire ospitate di personaggi importanti che però, stringi stringi, vanno in scena solo per sponsorizzarsi? E Infatti, almeno a giudicare da tanti commenti social scritti da parte dei telespettatori, le scenette con Accorsi e De Luigi non sono piaciute un granché. Anzi sono state criticate con toni tutt’altro che soft.

Altra curiosità social legata a Colpo di Luna e all’ospitata di Accorsi, sono stati i meme che hanno invaso Twitter. Da tempo, ogni volta che l’attore di Radiofreccia appare sul piccolo schermo, alcuni internauti burloni si scatenano, sostenendo che ci sia una forte somiglianza tra l’interprete e il defunto Silvio Berlusconi. La questione è grottesca, ma tant’è.

La trasformazione di Stefano Accorsi in lui #ColpoDiLuna pic.twitter.com/vQOnqHCLAz — Francesco Cavani (@Okumuki_87) January 12, 2024

Colpo di Luna, ci vuole altro: urge un’idea forte in grado di trascinare il format

Come è andata la prima puntata dello show? Non benissimo. Il varietà ha poco ritmo. E infatti non ha mai dato la sensazione di decollare. Una ricetta in cui si è mescolato di tutto, con il risultato di un piatto insipido e confuso. Peccato mortale, televisivamente parlando, non avere un filo conduttore forte. Altro peccato mortale è quello di infarcire lo spettacolo di ospitate, come appunto quella di De Luigi e Accorsi, poco incisive e noiose.

Il talento di Virginia Raffaelle non si discute. Il punto è un altro: una mancanza di un’idea forte in grado di trascinare il format. Non sono bastate nemmeno le brillanti imitazioni della comica, annacquate da continue gag mal riuscite con l’ospite di turno.