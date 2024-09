Colombari incorona Miss Italia col figlio Achille: perché fa discutere

Dopo il periodo difficile vissuto Achille Costacurta, figlio dell’ex Miss Italia Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta, è tornato a farsi vedere in pubblico. In particolare il ragazzo è stato presente alla manifestazione che ha lanciato proprio la sua mamma nel mondo dello spettacolo, Miss Italia. Ad incoronare la nuova reginetta è stato proprio lui insieme a Martina, con la quale sembra aver finalmente ritrovato un rapporto sereno. Scopriamo meglio i dettagli sulla sua partecipazione al concorso e qual è il messaggio che può arrivare al pubblico attraverso la scelta di affiancare sua madre durante l’incoronazione.

A Miss Italia c’è stato un evento nell’evento. Negli ultimi mesi si è difatti parlato a lungo di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Il ragazzo ha attraversato un periodo difficile, rivelando addirittura di aver trascorso un anno e sette mesi in un centro penale in una diretta su TikTok. Ora il momento sembra essere finalmente superato. Achille è dapprima tornato a postare sui suoi profili social e successivamente a mostrarsi in pubblico. In particolare ieri ha presenziato alla manifestazione Miss Italia in compagnia della mamma, che aveva vinto il concorso anni prima.

E’ stata proprio lei ad incoronare la nuova reginetta, Ofelia Passaponti, in compagnia del figlio Achille. La presenza del ragazzo all’evento è stata essa stessa un evento importante. Il giovane Costacurta ha difatti ultimamente avuto un rapporto difficile con sua madre Martina Colombari. La sua partecipazione a Miss Italia lascia quindi intendere un riavvicinamento tra i due. Mamma e figlio hanno difatti ripreso a mostrarsi insieme, sorridenti e sereni. Oltre a rappresentare la possibilità di recuperare dei rapporti e di ritrovarsi, la presenza di Achille lancia anche un secondo messaggio.

La vicenda di Costacurta dimostra difatti come i momenti difficili possano essere superati e come si possa ritrovare la propria strada dopo averla persa. Inoltre ricorda l’importanza delle seconde possibilità, così come avvenuto per Achille. Qualcuno potrebbe tuttavia storcere il naso nel vedere il ragazzo come protagonista di un momento rappresentativo per l’Italia. La manifestazione di Miss Italia fa infatti parte della cultura del nostro paese da anni ed il fatto che vi abbia preso parte un personaggio non legato all’evento se non attraverso la madre e che comunque abbia fatto parlare di sé non sempre positivamente potrebbe essere visto come fuori luogo.