Colombari, altra frase ‘tattica’ sul figlio ma il web è stufo: lui dov’è?

Martina Colombari ha trascorso le vacanze estive in totale isolamento da quando è stata coinvolta nello scandalo del figlio Achille. Insieme al marito “Billy” Costacurta ha passato giornate di pace sulle montagne del Nord Italia tra lunghissime passeggiate e pasti succulenti. L’intento, oltre che rigenerativo, si presume fosse quello di allontanarsi dalle chiacchiere che hanno riguardato la sua famiglia. Infatti per lungo tempo ha persino evitato i social dal momento che la sua bacheca Instagram era diventata depositaria di offese continue. Poi qualche sporadica riapparizione social ha lasciato intendere la difficoltà del momento. Mentre, in tutto ciò, il figlio sembra sia stato allontanato. In questi giorni l’ex Miss Italia si trova a Riccione con la sua famiglia e ieri mattina ha postato una storia Instagram che lascia trapelare la sua lenta sofferenza.

Martina Colombari ha postato una foto in chiesa mentre probabilmente stava assistendo alla Messa domenicale. Sulla foto compare la scritta: “L’interiorità è difficile da curare…”. I riferimenti alla situazione del figlio Achille Costacurta sono chiari. Sia lei che il marito hanno sempre parlato delle problematiche del figlio. Un carattere irrequieto difficile da domare che ha portato spesso a situazione complesse e ingestibili. Achille infatti è stato espulso da scuola più volte e ha compiuto atti che lo hanno qualificato come un “ribelle”. La madre ha sempre seguito il figlio nella speranza potesse recuperare un equilibrio perduto. Ultimamente però la sensazione è che i genitori abbiano “gettato la spugna”.

Martina Colombari e l’ennesima frase criptica sul figlio Achille

Infatti sembrerebbe che Achille sia stato mandato in Sud America. Non si capisce bene se sia in fase di recupero ma la frase della mamma lascerebbe intendere proprio questo. I problemi di Achille sembrerebbero riguardare la sfera psichica e sono quindi davvero difficili da risolvere. Non sappiamo se ci sia stata una diagnosi che abbia permesso di capire come risolvere la situazione. La speranza è che Achille sia seguito da professionisti e che possa recuperare la sua strada.

Certo qualcosa in questa storia complessa di rapporti familiari non torna. Achille si ribella e cerca di disonorare la madre che, nell’ultimo periodo, ha postato foto di lei e il marito sorridenti. Forse la Colombari sta perdendo l’occasione di mostrarsi in maniera onesta e potrebbe, al limite, sfruttare i social fornendo il suo contributo. Non sarà l’unica mamma in difficoltà in Italia e potrebbe fornire supporto alle altre mamme nella sua stessa situazione che però il figlio non possono mandarlo in Sudamerica.