Colin Firth dice addio a sua moglie: l’attore in procinto di divorziare

Colin Firth divorzia dalla moglie, l’italiana Livia Giuggioli

Erano sposati dal 1997, pensate da ben 22 anni, ma Colin Firth e Livia Giuggioli si sono detti addio. L’attore britannico divorzia da sua moglie, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio perché i due componevano una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo internazionale. A darne l’annuncio sono stati gli agenti di Colin che hanno diffuso una nota stampa. Pare che i due siano rimasti in buoni rapporti, specialmente per amore dei loro figli: Luca e Matteo. Le motivazioni della loro separazione non sono state rese pubbliche. Anzi, l’attore e la produttrice cinematografica hanno chiesto di aver rispetto del loro privato, facendo intendere anche che non verranno diffusi ulteriori dettagli.

Colin e Livia, l’annuncio della loro separazione: “Restano uniti nel loro amore per i figli”

Del resto, proprio Colin Firth è sempre apparso come una persona molto riservata che ha sempre protetto la sua vita privata e la sua famiglia. Nell’annuncio che è stato diffuso si legge: “Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono un rapporto molto stretto e rimangono uniti nel loro amore per i figli. Chiedono gentilmente di rispettare la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”. Come già detto, la loro storia d’amore è durata dal 1997. E, nel 2017, in occasione dei 20 anni del suo matrimonio con Livia, il volto de Il diario di Bridget Jones ha ricevuto la cittadinanza italiana. La scelta dell’attore inglese di diventare nostro connazionale ha stupito tantissime persone perché è avvenuta durante la famosa Brexit.

L’ultimo avvistamento dell’attore con la moglie: a settembre

L’ultima volta che Colin e Livia sono apparsi insieme è stato a settembre del 2019, quindi una manciata di mesi fa, in occasione dell’evento Green Carpet Fashion Awards che si è tenuto al Teatro della Scala di Milano. Ciò quindi ci fa intendere che la scelta della coppia di separarsi è recente. I due, insieme ai loro figli, hanno vissuto tra Londra e l’Umbria. E si vocifera che, in passato, hanno attraversato un altro momento di crisi che li portò a separarsi per un breve periodo.