Coldaplay, niente tour finché non sarà eco-sostenibile: la scelta della band

Coldaplay, l’annuncio che sconvolge i fan: nessun tour per l’atteso album Everyday Life

Un annuncio sconvolgente quello fatto dal frontman dei Coldplay Chris Martin in queste ultime ore. Scendendo nel dettaglio, il cantante ha dichiarato alla BBC che l’attesissimo album in uscita Everyday Life non verrà suonato in tour! Ma qual è il motivo di questa decisione così forte? Nella sua nuova intervista, ha spiegato che la band è molto preoccupata per l’impatto ambientale dei concerti. Per tale motivo, i membri del gruppo hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per fare in modo che non solo il tour sia sostenibile per l’ambiente, ma anche attivamente utile. A detta di Chris Martin tutti dovrebbero trovare il modo migliore per svolgere il proprio lavoro. Su questo punto, il frontman dei Coldplay assicura che il loro prossimo tour sarà il migliore possibile per favorire la salute dell’ambiente. Dunque, finché non troveranno le giuste soluzioni per rendere i loro tour eco-sostenibili eviteranno di salire sui palchi delle più grandi città per esibirsi.

I Coldplay decidono di non andare in tour: Chris Martin spiega il motivo

Una grande delusione per i fan dei Coldplay, che stavano già pensando quali sarebbero state le destinazioni del nuovo tour. La band ha scelto di non esibirsi più in concerto, finché non verrà da loro trovata una soluzione per rendere il tutto sostenibile per l’ambiente. “Ognuno di noi deve trovare il modo di fare il proprio lavoro meglio che può”, ha dichiarato il cantante nella sua intervista a BBC. “Aspetteremo un anno o due, dobbiamo fare in modo che il tour sia non solo rispettoso della natura, ma anche utile”, ha poi continuato il frontman della nota band. Pare, dunque, che dovranno ancora attendere un bel po’ i fan prima di assistere a un nuovo tour dei Coldplay! La band appare infatti irremovibile su questa decisione.

Coldplay pronti a tutto pur di sostenere la salute dell’ambiente

“Il nostro prossimo tour sarà il migliore possibile in termini ecologici. Vorremmo fosse a emissioni zero”, assicura Chris nella sua intervista. In particolare, il frontman ammette che bisogna trovare una soluzione sui voli in aereo. Non solo, durante i loro concerti nessuno dovrà utilizzare plastica. Il nuovo album uscirà proprio nella giornata di domani, 22 novembre. Al momento, i fan dovranno accontentarsi del concerto speciale che verrà svolto il prossimo 25 novembre al Natural History Museum di Londra, che ha come scopo quello di raccogliere i fondi per la salvaguardia dell’ambiente.