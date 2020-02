Clizia Incorvaia, parla il fratello: “Momento di rabbia”, ma piovono attacchi

Clizia Incorvaia ancora nella bufera dopo le frasi al Gf Vip: la squalifica non placa le polemiche

Oggi a Pomeriggio 5 si è parlato della squalifica di Clizia Incorvaia. Non tutti hanno creduto al suo pentimento, anche tra gli ospiti di Barbara d’Urso c’è stato chi ha evidenziato il comportamento di Clizia prima delle lacrime. In studio però c’era anche Mattia, il fratello di Clizia, che ha da una parte condannato le parole della sorella e dall’altra l’ha comunque difesa. Il tentativo di riabilitare la Incorvaia è riuscito per metà, perché in studio Cristina Plevani e il giornalista Mondonico sono stati di fatto la voce del popolo raccontando cosa ha fatto Clizia prima di essere squalificata. Purtroppo le frasi pronunciate sono state gravi e anche il fratello Mattia lo ha riconosciuto.

Pomeriggio 5, Clizia sotto accusa: “Ha sostenuto le frasi, voleva il remix”

Mondonico però ha subito attaccato: “Per un bel po’ ha sostenuto queste frasi allucinanti che ha detto. Lei ha pensato persino di fare un remix, una canzone”. Biagio D’Anelli ha detto che scherzava sul remix, ma gran parte del pubblico concorda con la versione di Mondonico. Barbara ha poi subito dato la parola a Mattia Incorvaia: “L’argomento è delicatissimo. Di mio posso dirti che Clizia ha usato parole gravi, gravissime, ingiustificabili. In momenti di rabbia uno può dire cose che non pensa…”. Il giovane è stato interrotto dalla conduttrice che ha sottolineato che nella Casa del Grande Fratello i concorrenti firmano un contratto e si impegnano a non lasciarsi andare troppo, sostanzialmente.

Clizia Gf Vip, anche Cristina Plevani e Floriana Secondi contro: le parole a Pomeriggio 5

Cristina Plevani è intervenuta: “Quando ti arrabbi sei abituato a dire parolacce. Frasi del genere non ti possono uscire dalla bocca se non sei abituato a dirle. Ieri mi ha colpito che abbia chiesto scusa a tutti, anche se mi è sembrato che si sia preparata il discorso, ma non ha chiesto scusa a Denver. Secondo me lei ha avuto la percezione di quello che è accaduto quando si è rivista. In settimana lei non aveva compreso, giustificava le sue frasi”. Anche Floriana Secondi si è schierata contro Clizia: “Non è uno sbaglio verbale per la rabbia, era una cosa che credeva malamente. In che modo avete parlato dentro casa? Sembrava come se fosse comune usare questa espressione. Non si può essere personali col giudizio in questo caso”.

Clizia squalificata al Gf Vip, il fratello Mattia la difende a Pomeriggio 5

La domanda dell’ex gieffina era rivolte proprio al fratello di Clizia Incorvaia, che poi ha detto: “In realtà c’è un motivo storico dietro. Nella metà degli anni Novanta il nome di questo collaboratore è diventato sinonimo di traditore, benevolo in questo caso. Noi lo conosciamo bene e Clizia ai tempi del liceo era la prima a scendere in piazza contro le associazioni mafiose. Partecipava ai referendum…”. Anche stavolta è stato interrotto, Barbara gli ha chiesto come mai allora Clizia ha pronunciato quelle parole. Mattia ha risposto così: “Mia sorella vi giuro ha sempre difeso i più deboli, ha sempre odiato ogni forma di ingiustizia. Noi siamo siciliani, ogni giorno noi combattiamo con una mentalità e un sistema marcio che soffoca. Io l’ho criticata mille volte perché è come una bambina, non dà peso alle parole”.