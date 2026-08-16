Clizia Incorvaia parla di accettazione e piovono accuse, “usi i filtri”: la spiegazione dell’influencer

Clizia Incorvaia è tornata a lanciare un appello alle donne sul body positive e sull’accettazione di sé. L’influencer, attraverso un post Instagram in cui si è mostrata in costume, ha affermato che dopo anni è arrivata a fare pace con il proprio corpo. Il contenuto ha raccolto molti commenti di apprezzamento. Ma non sono nemmeno mancati quelli velenosi. C’è anche chi, in privato, l’ha accusata di predicare bene, ma di razzolare male. Il critico in questione ha sostenuto che la 45enne fa discorsi sull’accettazione, ma che ricorre all’uso dei filtri. Dunque una contraddizione piuttosto evidente. Clizia ha smentito questa ricostruzione, pubblicando il botta e risposta avuto con il follower.

Body positive: il discorso di Clizia Incorvaia

Clizia ha raccontato che quando era una ventenne si vedeva piena di difetti. Con la prima gravidanza ha poi visto il suo corpo cambiare, iniziando a conoscerlo in una forma completamente nuova e cominciando anche ad accettare quelli che riteneva difetti, grazie a un lavoro su sé stessa. Lavoro sia psicologico sia concreto: “Nutrirmi meglio, scegliere emozioni positive, circondarmi di persone che mi fanno stare bene, allenarmi quando riesco, avere un’alimentazione sana… ma concedendomi anche i miei piccoli vizi. Un bicchiere di vino, una cena con gli amici, una fetta di torta. Perché vivere bene significa anche questo”.

“Per me, body positive non significa smettere di prendermi cura di me. Significa farlo senza odio, senza ossessioni e senza punirmi”, ha aggiunto. E ancora, ha suggerito di non rincorrere ideali di bellezza imposti dalla società, di smetterla di chiedersi come si è visti dagli altri e di provare a vivere senza preoccuparsi del giudizio altrui.

Clizia Incorvaia usa i filtri su Instagram?

Un utente, nel leggere il post di Clizia e nel guardare il filmato a esso collegato, ha criticato la moglie di Paolo Ciavarro, accusandola di usare i filtri. Di tutta risposta la 45enne ha replicato di essere una persona normale e di non ricorrere ai ‘trucchi’ dei social, soprattutto mentre parla di accettazione. Ha poi ribadito che per sentirsi meglio bisogna fare pace prima di tutto con sé stessi e iniziare a volersi bene, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. Dunque Incorvaia ha sostenuto di essersi mostrata per quella che è, senza ‘camuffare’ il proprio corpo con i filtri, pratica più che diffusa tra chi usa i social professionalmente e chi li usa nella vita privata.